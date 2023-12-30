Đúng 5h ngày 30/12, 3 con giáp quý nhân nâng đỡ, đại cát đại lợi, ngồi mát hưởng phước, giàu sang tuyệt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 30/12/2023 01:33

Đúng ngày mới 30/12, 3 con giáp sau mọi sự hanh thông, ngập tràn may mắn, nhanh chóng nắm bắt thời cơ làm giàu.

Tuổi Thìn 

Tử vi ngày 30/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay hạnh phúc khi ở cạnh người bạn yêu thương.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc dễ dành chinh phục công việc ở nhiều vị trí cao.

Tình cảm: Tình cảm vốn dĩ cho bạn nhiều thử thách, và lòng tin để cùng nhau vượt qua.

Tài lộc: Mức thu nhập đang dần tăng, bạn biết cách làm giàu dựa vào năng lực.    

Sức khỏe: Thức khuya nhiều, cơ thể suy nhược.  

Đúng 5h ngày 30/12, 3 con giáp quý nhân nâng đỡ, đại cát đại lợi, ngồi mát hưởng phước, giàu sang tuyệt đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Những người sinh năm Mùi vốn luôn được đánh giá cao nhờ sự tháo vát và chăm chỉ của bản thân. Con giáp này dám nghĩ dám làm, dựa vào cố gắng của mình để tạo ra của cải và mong muốn sự nghiệp sẽ bước lên một tầm cao mới.

Ngày mới, những vất vả và bất công mà người tuổi Mùi phải chịu trước đó sẽ chấm dứt, áp lực được giải tỏa, họ có thể thở phào nhẹ nhõm với những thành tích đạt được, có quyền mong đợi điều tốt đẹp đang đến.

Khả năng làm việc của họ được phát huy, nhiều cơ hội thể hiện bản thân. Con giáp này cũng có tư duy liên tục đổi mới, với sự hỗ trợ của quý nhân, người tuổi Mùi có thể xoay chuyển thành công và trở nên giàu có trong tháng cuối năm này.

Với người làm kinh doanh, bản mệnh cũng sẽ đạt đến đỉnh cao sự nghiệp vào thời gian này và sẽ rất khó để bạn không kiếm được nhiều tiền. Thời gian này chỉ có lãi đổ về, tha hồ thu tiền.

Đúng 5h ngày 30/12, 3 con giáp quý nhân nâng đỡ, đại cát đại lợi, ngồi mát hưởng phước, giàu sang tuyệt đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho thấy thứ Bảy ngày 30/12/2023 hôm nay, tuổi Ngọ hãy là một người trung thực. Dù tình huống nào xảy ra, bản mệnh cũng chớ nên nói dối hoặc tìm cách bao biện cho mình.

Người làm ăn kinh doanh dễ đưa ra những quyết định thiếu chính xác vì tin theo lời kẻ xấu. Hãy dành thời gian để lắng nghe quan điểm của mọi người xung quanh, nhất là khi nhận được nhiều lời phản đối thì bản mệnh nên suy nghĩ lại.

Thêm vào đó, tuổi Ngọ có thể gặp phải những dấu hiệu về sức khỏe như nóng trong người. Vì thế, bản mệnh cần chú ý chế độ ăn uống của mình, không nên tiệc tùng quá nhiều, đồng thời chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi

Đúng 5h ngày 30/12, 3 con giáp quý nhân nâng đỡ, đại cát đại lợi, ngồi mát hưởng phước, giàu sang tuyệt đỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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