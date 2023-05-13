Đúng 5 ngày tới (18/5): 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền của dư dả, phát triển không ngừng trong công việc

Tâm linh - Tử vi 13/05/2023 20:38

Theo tử vi 12 con giáp, vào thời điểm này 3 con giáp dưới đây sẽ thu hút được nhiều cơ hội phát triển, vượng tài vượng lộc.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có tính cách cẩn thận, kiệm lời. Từ nhỏ, con giáp này đã sống nội tâm, kín đáo nhưng không phải vậy mà coi tuổi Tuất là kẻ ngu ngơ, không biết gì. Họ sẽ không bao giờ bỏ lỡ những cơ hội tốt xuất hiện trước mắt. Khi thời cơ đến, bản mệnh sẽ thể hiện hết khả năng để thu về thành quả mà mình mong muốn.

Người tuổi Ngọ có tính cách hơi hướng nội, trầm tính nhưng sau một thời gian làm việc, tiếp xúc với nhiều người, họ dần cởi mở hơn, khắc phục được nhược điểm của bản thân.

Trong thời gian tới, con đường sự nghiệp của con giáp này có sự phát triển nhanh hơn, kiếm tiền tốt hơn. Bản mệnh chỉ cần tránh xa các cuộc tranh cãi, tranh chấp, luôn giữ đầu óc tỉnh táo là có thể thăng hoa nhanh chóng.

Tử vi dự báo rằng trong 5 ngày tới, tuổi Tuất có thể gặt hái thành công bất ngờ nhờ nắm được cơ hội phát triển tốt. Bản mệnh có thể vượt qua các đối thủ cạnh tranh, thu về lợi nhuận lớn hơn. Thời điểm này, con đường tài lộc của người tuổi Tuất càng thêm thăng hoa.

Đúng 5 ngày tới (18/5): 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền của dư dả, phát triển không ngừng trong công việc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

 

Là người thích phiêu lưu, khám phá nên Ngọ có óc sáng tạo hơn người. Những sáng kiến ấy sẽ giúp Ngọ khẳng định được vị thế của mình chốn công sở, thăng chức tăng lương trong tháng 5. Đặc biệt, trong 5 ngày tới, nhờ được thần tài ghé thăm, bề trên nâng đỡ Ngọ sẽ giải quyết triệt để nợ nần, hốt hết tiền trong thiên hạ vào nhà.

 

Càng về cuối tháng Ngọ càng ăn nên làm ra, làm một hưởng mười, công thành danh toại. Không chỉ tài vận, tình duyên của con giáp đỏ như son này đều rực rỡ. Họ và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những chuyến du lịch nước ngoài xa hoa, đắt đỏ mà ai cũng ước ao có được.

Đúng 5 ngày tới (18/5): 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền của dư dả, phát triển không ngừng trong công việc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi, ​​​​trong 5 ngày tới, người tuổi Mão vận khí vô cùng tốt, dễ gặp được quý nhân, mọi sự hanh thông.

Nếu như nửa đầu năm, vận trình của con giáp này còn nhiều chật vật thì trong thời điểm này, con giáp này sẽ chuyển mình mạnh mẽ. 

Tuổi Mão nếu biết nắm bắt cơ hội "ngàn năm có một" nhất định sẽ thu về được bội tiền, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Trong quá trình làm việc không khó tránh khỏi được chút khó khăn tuy nhiên chỉ cần quyết tâm thì nhất định sẽ thành công rực rỡ. Ngày 18/5,, con giáp này thậm chí có khả năng phất lên về đường tiền bạc bậc nhất trong số 12 con giáp.

Đúng 5 ngày tới (18/5): 3 con giáp ăn nên làm ra, tiền của dư dả, phát triển không ngừng trong công việc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

THẦN TÀI ĐẾN LÀ CÓ THẬT: Đúng 7 giờ sáng chủ nhật (14/5), 3 con giáp gặp sau được TAM HỘI chiếu cố , CÁT TINH vẫy gọi, chạm đỉnh thành công

THẦN TÀI ĐẾN LÀ CÓ THẬT: Đúng 7 giờ sáng chủ nhật (14/5), 3 con giáp gặp sau được TAM HỘI chiếu cố , CÁT TINH vẫy gọi, chạm đỉnh thành công

Thần tài sẽ gõ cửa những con giáp sau vào đúng 'bong' 7 giờ sáng ngày 14/5. Hãy đón giờ lành tháng tốt những con giáp sau đây!

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 4 giờ 24 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 4 giờ 39 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng