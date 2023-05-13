THẦN TÀI ĐẾN LÀ CÓ THẬT: Đúng 7 giờ sáng chủ nhật (14/5), 3 con giáp gặp sau được TAM HỘI chiếu cố , CÁT TINH vẫy gọi, chạm đỉnh thành công

Tâm linh - Tử vi 13/05/2023 20:01

Thần tài sẽ gõ cửa những con giáp sau vào đúng 'bong' 7 giờ sáng ngày 14/5. Hãy đón giờ lành tháng tốt những con giáp sau đây!

Tuổi Mùi

THẦN TÀI ĐẾN LÀ CÓ THẬT: Đúng 7 giờ sáng chủ nhật (14/5), 3 con giáp gặp sau được TAM HỘI chiếu cố , CÁT TINH vẫy gọi, chạm đỉnh thành công - Ảnh 1
Ảnh minh họa 

 

Điểm danh con giáp phát tài trong ngày 14/5, không thể không nhắc đến người tuổi Mùi. Theo tử vi 12 con giáp, người cầm tinh con dê sẽ có nhiều cơ hội để xoay chuyển vận mệnh của mình, bắt đầu từ việc làm tốt công việc được giao, sau đó mới có thời gian để làm những việc khác.

 

Chủ nhật ngày 14/5 sẽ là thời điểm mà tài lộc của tuổi Mùi bùng nổ. Con giáp này sẽ có thêm nhiều nguồn thu từ nghề tay trái. Bạn chẳng thể ngờ được mình lại có thể khai thác được thêm tiềm năng từ những chuyện tưởng chừng không thể như vậy.

 

Con giáp này có Thần Tài hộ mệnh nên đụng vào đâu cũng dễ dàng sinh sôi nảy nở tiền tài ra luôn ấy. Thật khiến cho mọi người xung quanh phải ngưỡng mộ và đố kị mà, thế nên những chú Dê chẳng thích gì hơn là cuối tuần đến để kiếm tiền đầy tay.

Tuổi Tuất

THẦN TÀI ĐẾN LÀ CÓ THẬT: Đúng 7 giờ sáng chủ nhật (14/5), 3 con giáp gặp sau được TAM HỘI chiếu cố , CÁT TINH vẫy gọi, chạm đỉnh thành công - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tử vi cho biết trong 12 con giáp, tuổi Tuất luôn gặp nhiều may mắn và bạn hãy cảm tạ trời đất bởi trong thời gian tới bản mệnh sẽ gặp nhiều điều như ý, trở thành con giáp may mắn trong ngày chủ nhật cuối tuần (14/5).

Thời tới như cá gặp nước, người tuổi Tuất từ những năm trước cũng đã có cơ hội nhận lộc lá dồi dào, quyết tâm lớn với sự nghiệp và tiền tài. Trong thời gian này, này tuổi Tuất càng có nhiều cơ hội tới, bùng nổ tài lộc càng dữ dội.

Sách tử vi cho biết thời gian tới những người tuổi Tuất sẽ có những khoản hạnh tài cũng tới, con giáp này nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu, cứ hết tiền lại có ngay chỗ để kiếm tiền, vận may khiến ai cũng phải ghen tỵ với bạn.

Tuổi Ngọ

THẦN TÀI ĐẾN LÀ CÓ THẬT: Đúng 7 giờ sáng chủ nhật (14/5), 3 con giáp gặp sau được TAM HỘI chiếu cố , CÁT TINH vẫy gọi, chạm đỉnh thành công - Ảnh 3
Ảnh minh họa 

Tử vi chủ nhật này của người tuổi Ngọ có động lực làm việc vô cùng mạnh mẽ, tiền kiếm được không ít nên bản mệnh cảm thấy rất thỏa mãn. Nhưng lại có không ít điều ám muội, khuất tất nên người làm việc không đàng hoàng có lẽ sẽ giật mình

Sự nghiệp ít nhiều bị sự ám muội này gây hại, có tiểu nhân gièm pha nhưng chỉ là chuyện nhỏ, không đủ sức để ảnh hưởng tới người tuổi Ngọ. Chỉ là cẩn trọng vẫn hơn, làm việc bình tĩnh và tuân thủ quy tắc. Còn người tự mình làm việc sai trái thì nên biết tìm đường lui kẻo “đi đêm lắm có ngày gặp ma”.

Đường tài lộc của bản mệnh trong ngày thứ năm thịnh vượng nên có thể nhanh nhẹn đầu tư những khoản lớn, bắt đầu vào một lĩnh vực mới hoặc chung vốn làm ăn với người khác. Tiền càng kiếm càng nhiều, càng đầu tư càng sinh lãi.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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