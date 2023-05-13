Ba con giáp sau đây kết hôn SAU 30 TUỔI tài lộc sẽ đổ về nhà ào ào, bứt phá ngoạn mục, giàu không ai bằng sau này

Tuổi Sửu có thể muốn kết hôn sớm. Tuy nhiên, "số trời đã định", con giáp này càng kết hôn muộn cuộc sống càng viên mãn.

Khi kết hôn muộn, cuộc sống hôn nhân của tuổi Sửu sẽ êm đẹp hơn bởi lúc đó họ đã đủ trưởng thành, chín chắn, biết cách thấu hiểu người bạn đời.

Người tuổi Sửu vốn có tính cách khô khan, không nhạy cảm cũng chẳng giỏi giao tiếp nên tương đối khó khăn trong việc bắt đầu một mối quan hệ. Hơn nữa, họ còn là người sống hướng nội, ngại chia sẻ cảm xúc với người xung quanh khiến cơ hội tìm được một người hiểu mình càng khó hơn. Việc tiến đến hôn nhân vì thế mà cũng không được thuận lợi.

Lúc này, sự nghiệp của họ cũng đã vững vàng nên việc cân bằng giữa chuyện tình cảm và công việc không gặp quá nhiều khó khăn. Điều này khiến cuộc sống hôn nhân hài hòa, hạnh phúc.

Trong số 12 con giáp, tuổi Sửu thuộc nhóm nên kết hôn muộn để tránh khỏi "2 lần đò".

Tuổi Dần

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Tuổi Dần đa số là những người sinh ra trong những gia đình bình thường, tuổi thơ khá vất vả. Khi trưởng thành so với chúng bạn họ cũng gặp không ít gian nan. Tuổi Dần cũng khá lận đận tình duyên.

Theo đó, cuộc sống phải đối đầu với nhiều khó khăn, thử thách trong công việc cũng như tình yêu. Chính vì thế mà họ trưởng thành, vững vàng và dũng cảm hơn.

Nhờ tính tình hào sàng, vui vẻ, tốt bụng mà họ có nhiều mối quan hệ chân tình, sẵn sàng xả thân vì nhau.

Do đó, khi bước chân vào con đường kiếm tiền người tuổi Dần được nhiều người giúp đỡ. Tuổi Dần có số vươn lên làm giàu, làm sếp, vậy nên kết hôn muộn là lựa chọn tốt nhất cho tuổi Dần muốn ổn định sự nghiệp trước.

Tuổi Thìn

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Những ngày tháng ban đầu, tuổi Thìn có thể không gặp nhiều suôn sẻ như những người khác, khiến họ phải cố gắng rất nhiều. Lý do chính là do họ luôn đặt mục tiêu quá cao cho bản thân mình.

Phụ nữ tuổi Thìn không muốn thấp kép hơn so với đàn ông. Họ luôn quyết tâm có được tiền bạc và công danh hơn người. Tuổi Thìn có xu hướng trở thành lãnh đạo và họ cũng phải tìm được người tài giỏi, xứng với bản thân mình.

Nếu kết hôn khi còn trẻ, tuổi Thìn sẽ gặp nhiều mâu thuẫn do tuổi đời còn non trẻ. Chỉ khi đến ngưỡng tuổi 30, họ mới đủ chín chắn, xác định được mục đích của cuộc sống, lúc này lấy chồng cũng chưa muộn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.