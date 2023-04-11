Đúng 5 ngày tới (14/4/2023): 3 con giáp sau CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY, đường duyên hoa nở, TÌNH DUYÊN ĐỎ THẮM

Tử vi hôm nay ngày 12/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay tìm ra được bộ môn thể thao mà bản thân yêu mến, chăm chỉ rèn luyện.

Tình duyên: Tình cảm đôi nam nữ yêu nhau đôi lúc sẽ có cãi vã, có nhiều thử thách. Kiên trì cùng nhau cố gắng sẽ thành công vượt qua.

Công việc: Công việc người tuổi Tý bình ổn, không có quá nhiều việc chi phối bạn, biết tận dụng thời gian giải quyết vấn đề.

Tài lộc: Tiền lương, hoa hồng giúp bạn giải quyết được nhiều vấn đề.

Sức khỏe: Thời tiết oi bức, nên vệ sinh cơ thể ít nhất 2 lần mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Internet

TUỔI DẬU

Tử vi hôm nay ngày 12/4/2023 của 12 con giáp cho thấy đường thăng quan của người tuổi Dậu gập ghềnh sóng gió, tuy nhiên có vất vả thì mới có thành công, đừng mong chờ vào cuộc sống an nhàn. Cơ hội kiếm tiền đang mở ra trước mắt, tận dụng thật tốt để mang lại lợi ích cho chính mình, tài lộc dồi dào đến đâu mà không biết nắm bắt thì cũng trở nên vô nghĩa. Vận đào hoa đeo bám giúp tuổi Dậu độc thân có cơ hội phát triển tình cảm bản thân, đón nhận nhiều mối nhân duyên tốt lành.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu tinh ý tìm kiếm ra nhiều sáng kiến mới, thường xuyên giải quyết công việc đúng hướng.

Tình duyên: Tình cảm người độc thân chưa tìm được người xứng đôi vừa lứa, người tuổi Dậu hơi khó tính trong chọn người yêu.

Tài lộc: Tiền bạc chi tiêu nhiều cho việc thăm khám bác sĩ của bạn và người thân.

Sức khỏe: Công tác xa nên chú ý xe cộ, di chuyển cẩn thận.

Ảnh minh họa: Internet

TUỔI THÂN

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Thân trong ngày hôm nay diễn ra không quá phức tạp. Có thể nói ngày hôm nay là bước ngoặt lớn đối với người tuổi Thân khi Thiên Ấn phù trợ củng cố nguồn năng lượng dồi dào, tinh thần phấn chấn để hoàn thành nốt các công việc còn đang dang dở.

Tình cảm: Người còn độc thân cũng có cơ hội thoát kiếp cô đơn trong ngày hôm nay. Duyên phận đến rất bất ngờ mà không hề báo trước, bản mệnh chớ nên e ngại hay chần chừ, hãy cố gắng nắm giữ cơ hội ngay khi có thể. Đừng quá khắt khe với đối phương cũng như với chính mình, ai cũng có quyền được hưởng hạnh phúc.

Tài vận: Thời điểm này, bạn chẳng cần phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền khi có thêm thu nhập từ nghề tay trái, rủng rỉnh hầu bao để lo liệu những việc mình muốn.

Cẩn trọng: Đề phòng điềm báo hao tài vì những chuyện không đâu, như bao đồng lo chuyện người khác.

Tuổi Mậu Canh Thân (Mộc): Đường tài lộc rộng mở thênh thang, tài chính bớt nỗi lo.

Màu sắc vượng vận: Vàng kim

Quý nhân: Tý, Thìn, Dậu

Con số may mắn: 7, 21

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm