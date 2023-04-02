Đúng 33 ngày tới, VINH QUY BÁI TỔ, 3 con giáp đại sự tất thành, sự nghiệp thăng hoa, tiền tiêu không xuể, giàu càng thêm giàu, may mắn bao la

Tâm linh - Tử vi 02/04/2023 11:39

Theo tử vi 12 con giáp, trong 33 ngày tới, 3 con giáp đại sự tất thành, sự nghiệp thăng hoa, tiền tiêu không xuể, giàu càng thêm giàu, may mắn bao la.

Tuổi Thìn

Tài lộc của Thìn trong 33 ngày tới có dấu hiệu tăng tiến. Nếu con giáp này lập kế hoạch thực hiện các hoạt động như khai trương, mở hàng, mở rộng kinh doanh thì nên tiến hành vào giai đoạn này cũng sẽ hiệu quả hơn.

 

Đúng 33 ngày tới, bạn nên chuẩn bị sẵn các yếu tố về nhân lực, vật lực, để đến lúc cần phát huy thì có thể phát huy sức lực tối đa. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Cát Tinh cũng trợ giúp cho Thìn vượt qua mọi cửa ải khó khăn. Những kế hoạch dang dở cũng được tái khởi động và giải quyết dứt điểm.

Đúng 33 ngày tới, VINH QUY BÁI TỔ, 3 con giáp đại sự tất thành, sự nghiệp thăng hoa, tiền tiêu không xuể, giàu càng thêm giàu, may mắn bao la - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Ngọ là những người có tham vọng, có tầm nhìn xa và đặc biệt can đảm. Họ nắm bắt rất tốt từng chi tiết trong cuộc sống của mình và tạo nên những tiến lớn trong sự nghiệp.

Đúng 33 ngày tới, tuổi Ngọ là một trong những con giáp kiếm tiền giỏi nhất. Trong thời gian này, bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn hơn về tài chính, khả năng kiếm tiền của con giáp may mắn này được kích thích hơn, làm ăn phát đạt, tiền bạc rủng rỉnh, không còn khó khăn gì nữa.

Đúng 33 ngày tới, VINH QUY BÁI TỔ, 3 con giáp đại sự tất thành, sự nghiệp thăng hoa, tiền tiêu không xuể, giàu càng thêm giàu, may mắn bao la - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Đúng 33 ngày tới khá thuận lợi đối với người tuổi Tý. Ngay từ đầu tuần, dưới sự phù trợ của cát tinh Chính Ấn và Chính Quan, bản mệnh đã có cơ hội khẳng định vị thế của mình. Bạn có những cách giải quyết vấn đề hết sức hợp lý khiến ai cũng bị thuyết phục. Tuy nhiên, bạn đừng vì mình gặt hái được thành công mà thành ra kiêu ngạo nhé, kẻo Thương Quan sẽ đem rắc rối đến cho bạn đấy.

Chuyện làm ăn tiến triển suôn sẻ đặc biệt vào thời điểm cuối tuần. Chính Tài cho thấy bạn sẽ được nhận một khoản lương thưởng với công sức đã bỏ ra. Trong khi đó Thiên Tài giúp bản mệnh phát tài bất ngờ hoặc nhận được tiền ủng hộ của người thân thiết.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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