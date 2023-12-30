Đúng 3 ngày tới (1/1/2024), 3 con giáp sự nghiệp tiến xa, rước hên vào nhà, giàu lên trông thấy, sung sướng đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 30/12/2023 02:05

Đúng 3 ngày tới (1/1/2024), 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc rực rỡ như ánh ban mai, báo hiệu ngày mới thành công rực rỡ.

Tuổi Ngọ 

Đúng 3 ngày tới (1/1/2024), người tuổi Ngọ giỏi chia sẻ, biết cách hàn gắn vết thương sau những chuyện cũ. 

Công việc: Người tuổi Ngọ công việc tiến đến nhiều niềm vui, bạn hiểu rõ những gì bản thân theo đuổi.   

Tình cảm: Tình yêu không để người khác thao túng, cùng nhau phát triển và sống cùng nhau những ngày trọn vẹn. 

Tài lộc: Mong ước thu nhập tăng lên, cố gắng giành lấy những gì thuộc về bản thân.

Sức khỏe: Không lắng nghe, cơ thể ốm yếu do chưa biết cách chăm sóc bản thân.

Đúng 3 ngày tới (1/1/2024), 3 con giáp sự nghiệp tiến xa, rước hên vào nhà, giàu lên trông thấy, sung sướng đến cuối đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tuổi Tuất cũng được dự báo là một con giáp may mắn vào 3 ngày tới (1/1/2024). Thành tích đạt được thậm chí có thể giúp họ đón một cái Tết âm lịch vô cùng ấm no.

Con giáp này rất thông minh, có đủ bình tĩnh khi gặp vấn đề và luôn đổi mới để thích nghi với mọi hoàn cảnh. Họ chăm chỉ, tận tâm cống hiến và nghiêm túc với công việc của bản thân. Họ có thể hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu, bất kể nhiệm vụ đó có “khó nhằn” ra sao, giành được sự tin tưởng từ cấp trên.

Thời gian này, Tuất sẽ không ngừng làm giàu cho bản thân và đạt được tiến bộ đáng nể. Quý nhân cũng để mắt và chủ động hỗ trợ cho con giáp này phát triển mạnh mẽ hơn nữa, nhờ vậy tiền trong túi họ có vơi rồi lại đầy.

Với bản lĩnh của mình, bản mệnh sẽ sớm tạo được dấu ấn trong sự nghiệp, thông qua sự chăm chỉ không ngừng, họ sẽ cải thiện được đời sống vật chất, phát huy tiềm năng và đón nhiều tin tức tích cực khi Tết đang đến rất gần.

Đúng 3 ngày tới (1/1/2024), 3 con giáp sự nghiệp tiến xa, rước hên vào nhà, giàu lên trông thấy, sung sướng đến cuối đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Đúng 3 ngày tới (1/1/2024), tuổi Dậu có một ngày khá dư dả. Kết quả tốt trong công việc có thể đem lại cho con giáp này một khoản thưởng hoặc một khoản lợi nhuận nho nhỏ có tác dụng khích lệ tinh thần để bản mệnh ngày càng cố gắng hơn.

Người làm lãnh đạo có thể đưa ra được những quyết sách đúng đắn, đem về nhiều lợi nhuận cho tập thể. Hãy tin tưởng hơn vào bản thân, bởi bản mệnh vốn là người có tầm nhìn xa trông rộng.

Về mặt tình cảm, dường như bản mệnh dành khá nhiều thời gian để nghĩ về người cũ. Nếu cuộc tình trong quá khứ đã không thể cứu vãn thì nên nhắc nhở bản thân nhìn về tương lai, chớ bỏ lỡ những người thực sự dành tình cảm cho mình ở hiện tại.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Đúng 3 ngày tới (1/1/2024), 3 con giáp sự nghiệp tiến xa, rước hên vào nhà, giàu lên trông thấy, sung sướng đến cuối đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ nay, 29/12/2023 đến 29/01/2024: 3 con giáp hứng trọn tinh hoa, phú quý tự nhiên đến cửa, chẳng bon chen tiền vẫn đầy chặt ví

Từ nay, 29/12/2023 đến 29/01/2024: 3 con giáp hứng trọn tinh hoa, phú quý tự nhiên đến cửa, chẳng bon chen tiền vẫn đầy chặt ví

Từ 29/12/2023 đến 29/01/2024, 3 con giáp sau kiếm tiền thuận lợi, làm đâu thắng đấy, cuộc sống gặp nhiều may mắn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 3 giờ 34 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 3 giờ 37 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 3 giờ 39 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 3 giờ 41 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 4 giờ 41 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 5 giờ 41 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 6 giờ 41 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 7 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Thần Tài lẫn quý nhân trợ mệnh sau ngày 19/9/2026, 3 con giáp sau sẽ rũ sạch tai ương, một tay gom hết tiền thiên hạ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp tiền bạc đầy nhà, công việc suôn sẻ trăm bề, trúng số độc đắc, ôm trọn khối tài sản khủng

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026

3 con giáp nhân đôi tiền bạc, cầu được ước thấy, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' khó ai bì kịp sau ngày 19/9/2026