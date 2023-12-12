Đúng 3 ngày 13/12, 14/12 và 15/12: 3 con giáp đón cơn mưa tiền tỷ, làm ăn xuôi thuận, giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 12/12/2023 17:05

Đúng 3 ngày 13/12, 14/12 và 15/12, 3 con giáp sau thuận lợi trăm bề, tiền về lai láng, làm việc gì cũng thành công như ý muốn.

Tuổi Dần 

Đúng 3 ngày 13/12, 14/12 và 15/12, tuổi Dần cần thận trọng khi trao đổi ý kiến với cấp trên. Trong trường hợp quan điểm không đồng nhất, nên linh hoạt trong việc thay đổi quan điểm thay vì kiên quyết theo đuổi quan điểm cá nhân.

Người làm lãnh đạo không nên áp đặt quyền lực và loại bỏ các ý kiến của cấp dưới. Bản mệnh khẳng định rằng không thể nắm bắt tất cả mọi vấn đề, và có thể cấp dưới mang lại cái nhìn thực tế và chi tiết hơn về một vấn đề nào đó.

Về sức khỏe, Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh xa mọi rủi ro tổn thương, va chạm, phẫu thuật, hoặc châm chích ở những vị trí như phía trong cổ tay, đùi.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Đúng 3 ngày 13/12, 14/12 và 15/12: 3 con giáp đón cơn mưa tiền tỷ, làm ăn xuôi thuận, giàu sang sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Đúng 3 ngày 13/12, 14/12 và 15/12, tuổi Mão có điềm báo thị phi vây quanh, tranh chấp lợi ích ngày càng căng thẳng không thể ngồi yên làm việc của mình. Nếu không đủ cảnh giác để tự bảo vệ bản thân, bản mệnh có thể sẽ gặp rất nhiều bất lợi.

Việc làm ăn của tuổi Mão cũng gặp khó khăn, tiền bạc rất dễ bị thất thoát. Có nhiều chuyện không rõ nguyên nhân bất ngờ xảy ra khiến bản mệnh trở tay không kịp, đành nhìn tiền bạc ra đi mất. Để hạn chế rủi ro, bản mệnh nên thận trọng, không nên ham lợi trước mắt mà không cân nhắc hậu quả phía sau.

Đúng 3 ngày 13/12, 14/12 và 15/12: 3 con giáp đón cơn mưa tiền tỷ, làm ăn xuôi thuận, giàu sang sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Đúng 3 ngày 13/12, 14/12 và 15/12, người tuổi Tý có nhiều rắc rối trong công tác làm việc. 

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay mất nhiều thời gian vào những công việc không phù hợp, bạn vướng phải nhiều việc rắc rối.    

Tình cảm: Người tuổi Tý trong tình cảm bạn thấu đáo, chia sẻ với đối phương những điều chân thành.   

Tài lộc: Tài chính đang gặp phải những vấn đề lớn trong công việc.  

Sức khoẻ: Áp lực vì sự nghiệp không như mong muốn, sa sút tinh thần.

Đúng 3 ngày 13/12, 14/12 và 15/12: 3 con giáp đón cơn mưa tiền tỷ, làm ăn xuôi thuận, giàu sang sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối tuần này (16/12-17/12): 3 con giáp thuận đường làm giàu, đếm tiền sái tay, cuộc đời dư dả, số năm phước lành

Cuối tuần này (16/12-17/12): 3 con giáp thuận đường làm giàu, đếm tiền sái tay, cuộc đời dư dả, số năm phước lành

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