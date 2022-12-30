Đúng 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp đào trúng 'mỏ kim cương', trả hết nợ nần, chuẩn bị xây nhà lầu sắm xe sang

Tâm linh - Tử vi 30/12/2022 16:59

Trong 2 ngày cuối tuần, có 3 con giáp may mắn được quý nhân phù trợ nên cuộc sống viên mãn, tài lộc dồi dào. Bạn có trong số này không?

Tuổi Ngọ

Tử vi tuổi Ngọ cuối tuần nhiều cát lành, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc - do được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, thăng quan tiến chức...

Người làm công ăn lương tiếp tục đi trên con đường thắng lợi, công việc khởi sắc. Người làm ăn kinh doanh đón nhận nhiều tin vui, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận ngày một tăng.

Trong 2 ngày tới người tuổi Ngọ sẽ có những ngày ngọt ngào, sự nghiệp vượng phát, cuộc sống rủng rỉnh lạ thường, cửa nhà đông vui, vận may lớn sẽ được ghi nhận, sự nghiệp sẽ rất thịnh vượng.

Đúng 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp đào trúng 'mỏ kim cương', trả hết nợ nần, chuẩn bị xây nhà lầu sắm xe sang - Ảnh 1
Tử vi tuổi Ngọ cuối tuần nhiều cát lành, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Tuổi Thân từ khi còn trẻ đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích, biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu của mình – nên khá thông minh, hoàn hảo, suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công.

2 ngày cuối tuần, tuổi Thân có Thần Tài và quý nhân chiếu cố, có thể vượt mọi khó khăn, vất vả để tiến lên phía trước.

Người tuổi Thân trong 2 ngày tới cũng có tài lộc hanh thông, đào hoa hạnh phúc. Vì bản mệnh cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, thu nhập có thể gia tăng đáng kể và nếu phát huy hết năng lực thì tuổi Thân có thể tạo nên thành tích lớn.

Đúng 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp đào trúng 'mỏ kim cương', trả hết nợ nần, chuẩn bị xây nhà lầu sắm xe sang - Ảnh 2
Người tuổi Thân trong 2 ngày tới cũng có tài lộc hanh thông, đào hoa hạnh phúc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong 2 ngày cuối tuần người tuổi Tuất có Tam Hợp cục, lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu nên công việc thăng tiến mạnh.

Trong thời gian này nhờ vận khí tăng cao nên công việc và cuộc sống của người tuổi Tuất vô cùng suôn sẻ, sự nghiệp có thể thăng tiến vượt bậc, làm gì cũng thành công, thuận lợi, tài lộc dư dả, sung túc, đào hoa nở rộ, hạnh phúc nhân đôi - khiến người khác ghen tị.

Người tuổi Tuất chỉ cần biết nắm bắt thời cơ sẽ có thêm nhiều may mắn, với những niềm vui lớn. Nhưng hãy biết tiết kiệm, lo xa để thu nhập tăng hơn nữa, cuộc sống an nhàn, dễ dàng hơn trong tương lai.

Đúng 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp đào trúng 'mỏ kim cương', trả hết nợ nần, chuẩn bị xây nhà lầu sắm xe sang - Ảnh 3
Trong 2 ngày cuối tuần người tuổi Tuất có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu nên công việc thăng tiến mạnh. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Dịp Tết dương lịch, 3 con giáp tiền chất thành núi, vàng nhét đầy kho, phúc lộc song toàn, gặp được đại hỷ

Dịp Tết dương lịch, 3 con giáp tiền chất thành núi, vàng nhét đầy kho, phúc lộc song toàn, gặp được đại hỷ

Tử vi học có dự báo, Tết Dương lịch là thời điểm vận may thăng hoa của 3 con giáp có tên trong danh sách sau đây.

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