Dịp Tết dương lịch, 3 con giáp tiền chất thành núi, vàng nhét đầy kho, phúc lộc song toàn, gặp được đại hỷ

Tâm linh - Tử vi 30/12/2022 16:34

Tử vi học có dự báo, Tết Dương lịch là thời điểm vận may thăng hoa của 3 con giáp có tên trong danh sách sau đây.

Tuổi Dần

Sau những xui xẻo, chông chênh trong thời gian vừa qua thì trong dịp Tết dương lịch, cuộc đời Dần sẽ sang trang mới. Mọi điều không may ở lại phía sau, nhường chỗ cho phúc phần, tài lộc ập vào nhà con giáp may mắn này tới tấp.

 

Nhờ thế, Dần sẽ có bước tiến dài trong sự nghiệp, thăng quan tiến chức là chuyện hiển nhiên. Đặc biệt hơn cả, Dần còn có cơ may trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt, muốn nghèo cũng không được trong ngày tháng đầu năm mới.

Cuộc sống của người tuổi Dần trong thời gian tới chắc chắn sẽ ấm no hơn những tháng trước.

Dịp Tết dương lịch, 3 con giáp tiền chất thành núi, vàng nhét đầy kho, phúc lộc song toàn, gặp được đại hỷ - Ảnh 1
Cuộc sống của người tuổi Dần trong thời gian tới chắc chắn sẽ ấm no hơn những tháng trước. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong những tháng đã qua, những người sinh vào năm Thìn về cơ bản chưa gặp được việc gì tốt đẹp, trái lại, họ dường như bị vận rủi đeo bám khiến cuộc sống nặng nề, áp lực, khó khăn và rất trắc trở.

 

Song, các bạn hoàn toàn có thể lạc quan hơn trong Tết dương lịch này. Vận đen sẽ bị "cắt đuôi" nhờ có sao tốt chiếu mệnh, từ đó làm gia tăng vận may cho những người tuổi Thìn.

Trong dịp này, các bạn sẽ cảm nhận thấy công việc và mọi lĩnh vực trong cuộc sống đền trở nên thuận lợi hơn trước rất nhiều, thậm chí còn được đón nhận những tin vui ngoài mong đợi, may mắn gõ cửa khiến mọi việc hanh thông, tài chính vì thế mà cũng dư dả hơn.

Dịp Tết dương lịch, 3 con giáp tiền chất thành núi, vàng nhét đầy kho, phúc lộc song toàn, gặp được đại hỷ - Ảnh 2
May mắn gõ cửa khiến mọi việc của Thìn hanh thông, tài chính vì thế mà cũng dư dả hơn trong Tết dương lịch. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận may của những người sinh năm Dậu trong thời gian qua không thực sự lý tưởng, dẫn đến cuộc sống áp lực, mọi việc không thuận lòng người.

Tuy nhiên, sau khi bước vào Tết dương lịch, những người tuổi Dậu sẽ có một sự bứt phá ngoạn mục, lội ngược dòng khi mà vận may gia tăng một cách rõ rệt, trong đó biểu hiện rõ nhất là đường tài vận và đường công việc.

Trong dịp này, công việc của người tuổi Dậu thuận lợi hơn trước rất nhiều, cơ hội kiếm tiền vì thế mà rộng mở hơn, đồng thời cũng dễ dàng hơn, thu nhập vì thế có cơ hội gia tăng trông thấy.

Dịp Tết dương lịch, 3 con giáp tiền chất thành núi, vàng nhét đầy kho, phúc lộc song toàn, gặp được đại hỷ - Ảnh 3
Bước vào Tết dương lịch, những người tuổi Dậu sẽ có một sự bứt phá ngoạn mục, lội ngược dòng. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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