Đúng 17h06 ngày 17/6 THÀNH CÔNG RỰC RỠ: 3 con giáp lộc lá nở rộ, bách phát bách trúng, làm gì cũng thuận lợi, thu nhập cao ngất ngưỡng, đại gia đình sung túc, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 15/06/2023 21:36

Theo tử vi có nói, thời điểm này, 3 con giáp có những bước tiến cực lớn trên con đường công danh sự nghiệp của mình.

Tuổi Tỵ

Nhờ có Thực Thần mà con giáp tuổi Tị có được sự an vui. Thay vì gượng ép bản thân để thay đổi theo tiêu chuẩn chung của xã hội, bạn nên chọn thể hiện và sống đúng với bản chất, hướng đến trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình và không cố gắng làm hài lòng bất cứ ai. Thổ - Hỏa tương sinh hỗ trợ rất nhiều trong việc cải thiện vận trình tình cảm.

Ngoài ra, bạn cũng sẽ tìm được cho mình một cơ hội hợp tác mới. Điều này sẽ mang đến những tiền đồ xán lạn trong mặt sự nghiệp của bạn trong khoảng thời gian sắp tới. Khía cạnh sức khỏe của bản mệnh thời gian này đã tốt hơn trước rất nhiều, những ai đang bị bệnh lúc này cũng có cơ hội hồi phục nhanh chóng. Sau lần này bạn càng cảm thấy quý trọng sức khỏe của mình nhiều hơn nữa.

Đúng 17h06 ngày 17/6 THÀNH CÔNG RỰC RỠ: 3 con giáp lộc lá nở rộ, bách phát bách trúng, làm gì cũng thuận lợi, thu nhập cao ngất ngưỡng, đại gia đình sung túc, tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chính Tài ghé thăm báo hiệu tài chính của tuổi Mùi đang được cải thiện, bạn cần phải tập trung nhiều hơn vào lĩnh vực tiền bạc. Với người làm công ăn lương, nếu cảm thấy đủ chắc chắn, sao bạn không thử trao đổi với cấp trên về việc thăng chức hoặc tăng lương. 

Sức khỏe của bản mệnh thời gian này không được tốt và bạn cũng đang cố tình ngó lơ như thể không có gì xảy ra. Thực tế là nó đang ảnh hưởng rất nhiều và khiến bạn hay trong tình trạng mệt mỏi. Nếu mắc bệnh thì sớm tìm cách chữa trị bạn nhé. Người tuổi Mùi chưa lấy lại được sự tự tin trong chuyện tình cảm, bạn ngại ngùng trước những mối quan hệ mới như con chim sợ cành cong. Sao bạn không thử một lần cởi mở hơn để tìm hiểu đối phương? 

Đúng 17h06 ngày 17/6 THÀNH CÔNG RỰC RỠ: 3 con giáp lộc lá nở rộ, bách phát bách trúng, làm gì cũng thuận lợi, thu nhập cao ngất ngưỡng, đại gia đình sung túc, tình duyên viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ làm việc gì cũng khó. Có thể bản mệnh sẽ bị cấp trên gây khó dễ. Ngoài ra, đồng nghiệp cạnh tranh cũng là 1 trong những yếu tố khiến công việc của bản mệnh tiến triển thêm phần khó khăn. Tuy nhiên, con giáp này đừng vội nghĩ đến chuyện bỏ cuộc nhé, bởi xét trên phương diện tích cực, khó khăn góp phần rất lớn để tôi luyện bạn trở thành người bản lĩnh hơn. Hãy giữ cho mình những suy nghĩ lạc quan.

May mắn, Hỏa sinh Thổ là dấu hiệu cho thấy người thân luôn ở bên và ủng hộ bạn. Hãy tâm sự với họ những điều bạn còn vướng mắc, có thể người nhà sẽ giúp bạn thấy nhẹ nhõm hơn hoặc chỉ cho bạn những hướng đi đúng đắn.

Đúng 17h06 ngày 17/6 THÀNH CÔNG RỰC RỠ: 3 con giáp lộc lá nở rộ, bách phát bách trúng, làm gì cũng thuận lợi, thu nhập cao ngất ngưỡng, đại gia đình sung túc, tình duyên viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Kể từ ngày 16/6 ƯỚC SAO ĐƯỢC VẬY: 3 con giáp QUA CƠN BĨ CỰC, Quý Nhân che chở, lộc vào ào ào, sắp sửa giàu to, vạn sự hanh thông, vận đào hoa nở rộ

Kể từ ngày 16/6 ƯỚC SAO ĐƯỢC VẬY: 3 con giáp QUA CƠN BĨ CỰC, Quý Nhân che chở, lộc vào ào ào, sắp sửa giàu to, vạn sự hanh thông, vận đào hoa nở rộ

3 con giáp này có quý nhân giúp đỡ trong và ngoài nơi làm việc, kiếm tiền ngày càng nhanh, càng nhiều, cải thiện được cuộc sống eo hẹp của mình, nhận được nhiều niềm vui, xua đuổi mọi phiền muộn.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi 12 con giap con giap may man

TIN MỚI NHẤT

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp Thần Tài soi chiếu, cát lộc hanh thông, vận trình xán lạn, gặp toàn vận may, thuận lợi thăng tiến trong 5 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 24/9/2026, 3 con giáp có số giàu sang, làm ăn thuận lợi, khai thông Tài Lộc, Phúc Khí hanh thông, vận trình thuận lợi, muốn gì được nấy

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 24/9/2026, tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ