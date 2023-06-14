Kể từ ngày 16/6 ƯỚC SAO ĐƯỢC VẬY: 3 con giáp QUA CƠN BĨ CỰC, Quý Nhân che chở, lộc vào ào ào, sắp sửa giàu to, vạn sự hanh thông, vận đào hoa nở rộ

Sự nghiệp của tuổi Mùi thăng tiến khá chậm, hiệu quả công việc chưa cao do bản mệnh vẫn chưa phát huy hết khả năng của mình. Lời khuyên dành cho bạn là hãy điều chỉnh lại cảm xúc cá nhân trước khi bắt đầu làm việc để tránh xảy ra những rắc rối không đáng có. Vận trình tài lộc của tuổi Mùi không lý tưởng nhưng không hẳn là xấu, con giáp này vẫn có đủ sự tỉnh táo trong việc chi tiêu và biết hạn chế mua sắm những đồ dùng không cần thiết. Điều này không chỉ tránh lãng phí tiền bạc mà còn giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền kha khá.

Tình cảm: Đường tình duyên tốt đẹp, vận đào hoa đến với những người độc thân. Tuổi Mùi có thể tìm thấy niềm vui từ các mối quan hệ mới và có cơ hội tiến xa hơn trong tình yêu. Sự chân thành và cởi mở cũng sẽ giúp bạn và nửa kia trở nên gắn kết hơn.

Những dấu hiệu tích cực đối với cuộc sống mà tuổi Thân đang hướng tới. Trong đầu con giáp thông minh này đang nảy ra ý tưởng mới cho công việc. Các bạn làm công chức, quản lý hoặc làm công tác nghiên cứu sẽ thuận lợi hơn hẳn. Bạn hãy dành thêm thời gian để mở rộng các mối quan hệ xã hội vì nó giúp ích cho việc làm ăn của bạn trong tương lai. Tuy nhiên những ai đi đường xa thì nên cẩn thận với hành lý của mình kẻo mất đồ đạc quan trọng.

Tình cảm vợ chồng có nhiều điểm bất đồng, một chuyển cỏn con cũng khiến bạn nổi khùng. Bạn không thể cứ ngồi một chỗ và bạn bè sẽ mãi mãi ở bạn. Bạn cần đặt vào đó thời gian, năng lượng và thật nhiều sự chia sẻ, đừng chỉ biết nhận lại mà không cho đi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu làm nghệ thuật, nghệ sĩ, y học, luật sư, tôn giáo, kỹ thuật, kinh doanh sẽ may mắn. Vậy nên, cứ làm việc thoải mái mà không phải lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên bản mệnh phải giữ tinh thần hòa đồng, khiêm tốn thì mới nhanh phát triển. Trên phương diện tài lộc, con giáp này nên nhớ để dành một khoản tiền tiết kiệm cho bản thân trước khi muốn tiêu pha, mua sắm, tránh trường hợp mới đến giữa tháng đã hết tiền như những lần trước.

Về mặt tình cảm, tuổi Dậu có phần bướng bỉnh, không chịu thua, tính cách nóng nảy, hay tìm lý do, viện cớ để bao biện cho sai lầm của mình. Dễ cãi vã với hàng xóm, người lạ vì bất đồng ý kiến, thấy chướng tai gai mắt với những người vô duyên.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm