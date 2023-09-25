Đúng 17h ngày 26/9/2023: 3 con giáp may mắn nhận lộc trời, giàu có chạm đỉnh, sớm mua đất xây nhà

Tâm linh - Tử vi 25/09/2023 20:37

Đúng thời gian này, tài lộc của 3 con giáp sau nở hoa phơi phới, cần nắm bắt cơ hội ăn nên làm ra.

Tuổi Dậu 

Tử vi ngày 26/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu luôn chào đón nhiều niềm vui mới, nhưng không khoe khoan.    

Công việc: Người tuổi Dậu hôm nay đón nhận nhiều tin vui, nhưng không nên khoe mẽ với người khác.     

Tình cảm: Hôm nay, tình cảm đong đầy, luôn tràn ngập niềm vui bên cạnh người yêu thương. 

Tài lộc: Lâu lắm tài chính mới có nhiều, bạn tận dụng mua quà cho người thân.    

Sức khoẻ: Tinh thần luôn thoải mái, tư duy mới mẻ nhiều ý tưởng.  

Đúng 17h ngày 26/9/2023: 3 con giáp may mắn nhận lộc trời, giàu có chạm đỉnh, sớm mua đất xây nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Người tuổi Tý thường là người thân thiện và dễ gần, có khả năng tạo ra mối quan hệ tốt với mọi người. Bản mệnh có năng khiếu trong việc tư duy sáng tạo và làm việc thông minh. Bản mệnh cũng khá tò mò, thích học hỏi, có khả giải quyết vấn đề một cách sáng tạo.

Người tuổi Tý có những ý tưởng mới mẻ, phóng khoáng nên có thể tạo được bước đột phá trong công việc. Thế nhưng, bản mệnh cũng cần tính toán để thực hiện ý tưởng phù hợp với thực tế. Ngày mới (26/9), sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ trên đà thăng tiến.

Công việc của Tý trong những ngày tới sẽ vô cùng may mắn và có cơ hội được tăng lương thưởng. Cuộc sống cũng từ đó mà có những chuyển biến tích cực, cuộc sống lên hương trông thấy.

Người tuổi Tý không chỉ gặp may trong công việc mà đường tình duyên cũng suôn sẻ. Người còn độc thân sẽ sớm tìm được chân ái cho mình.

Đúng 17h ngày 26/9/2023: 3 con giáp may mắn nhận lộc trời, giàu có chạm đỉnh, sớm mua đất xây nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Ba ngày 26/9/2023, công việc của tuổi Thìn thuận lợi, sự nghiệp phát triển, thi cử, học hành đạt kết quả tốt. Con giáp này không phải lo lắng quá nhiều cho công việc hiện tại, bản mệnh chỉ cần nỗ lực và chờ tin vui đến.

Vận tài lộc của tuổi Thìn cũng khá ổn, bớt hao tài tốn của, có chút lộc nho nhỏ đến từ các khoản thu nhập phụ. Con giáp này có thể thử vận may của mình bằng những trò may rủi, tuy nhiên đừng quá ham hố.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Thìn dần học được cách sẻ chia với nửa kia những khó khăn. Còn lại, những người khác nói gì hoặc ra sao hãy kệ họ. Hãy bước tiếp vững vàng, bản mệnh sẽ có những thứ mình muốn.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thân

Đúng 17h ngày 26/9/2023: 3 con giáp may mắn nhận lộc trời, giàu có chạm đỉnh, sớm mua đất xây nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 17h chiều nay, thứ Hai (25/9): 3 con giáp lật ngược số mệnh, đổi vận bất ngờ, bạc vàng đầy nhà, tiền trong ngân hàng cứ tăng vùn vụt

Đúng 17h chiều nay, thứ Hai (25/9): 3 con giáp lật ngược số mệnh, đổi vận bất ngờ, bạc vàng đầy nhà, tiền trong ngân hàng cứ tăng vùn vụt

Trong thời gian này, 3 con giáp sau sẽ được thần tài ưu ái, nâng đỡ hết lòng, có cơ may đổi vận, cả đời sung sướng.

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