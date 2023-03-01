Vào 17h chiều ngày 1/3 là thời điểm người tuổi Thân “chạy nước rút” để hoàn thành những mục tiêu mới. Con giáp này sẽ tập trung tối đa vào công việc và cải thiện tài chính. Tam hợp Thân – Tý – Thìn tiếp tục mang tới vận khí cát lành cho những chú khỉ. Người tuổi Thân sẽ có sự bứt phá ngoạn mục về cả sự nghiệp và tiền tài trong thời gian này.

Về vận trình công danh, người tuổi Thân thăng tiến thuận lợi. Đường quan lộ rộng mở vô cùng, con giáp này suôn sẻ thăng chức tăng lương. Dù có đối thủ cạnh tranh, con giáp này cũng chiến thắng bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình. Không những thế, nhờ Cát Tinh cao chiếu, Thân còn may mắn phát tài.

Bản mệnh của người tuổi này cho thấy sự tăng trưởng đáng kể về mặt tài chính. Điểm sáng lớn nhất là thu nhập tới từ các công việc phụ. Các khoản thu đổ về dồn dập làm người tuổi Thân càng sung túc, giàu sang. Bạn còn được hoàn trả một món nợ lớn, khiến tài khoản tăng dư chóng mặt.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, nhanh nhạy nắm bắt thời cơ kinh doanh sinh lợi nhuận. Vào 17h chiều ngày 1/3, vì nhận được phúc đức, tài vận mà tiền bạc ngày một dồi dào.

Không chỉ vậy, người tuổi Tý còn được quý nhân giúp sức, không lo chuyện tiền bạc. Trong thời gian này, con giáp này làm gì cũng sẽ suôn sẻ, thành công ngoài mong đợi.

Tuổi Dậu

Trời sinh người tuổi Dậu siêng năng, cần mẫn, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Đa số những người tuổi Dậu không được sinh ra trong gia đình ấm no sung túc nhưng họ lại có khả năng tự tạo sự phú quý cho chính mình, biết lao động tích lũy giúp bản thân và gia đình ngày càng đủ đầy, không thiếu thứ gì.

Thời gian trước tuổi Dậu gặp nhiều khó khăn trong công việc nhưng vào cuối năm nay sẽ được cải thiện đáng kể.

Tử vi học có nói, vào 17h chiều ngày 1/3, nếu tuổi Dậu phát huy tài năng vốn có, bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội xung quanh thì sẽ đổi đời trong nháy mắt. Đặc biệt, từ giờ đến cuối năm, sự nghiệp và tài vận của tuổi Dậu sẽ được nâng lên tầm cao mới, thời gian tới họ có quý nhân phương xa xuất hiện giúp họ ngày càng giàu có.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.