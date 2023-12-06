Đúng 17h chiều nay, thứ Tư 6/12, 3 con giáp có vận kim tiền, đón vận may lớn, đắc tài đắc lộc, phú quý đầy tay, giàu có hơn người

Tử vi hôm nay ngày 6/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý hạnh phúc với những gì bản thân đạt được.

Tình cảm: Người tuổi Tý rộng lượng khi nhận ra lỗi sai của người khác.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay luôn tâm đắc từng công việc bạn theo đuổi.

Tài lộc: Nguồn kinh tế dù lên xuống thất thường, nhưng bạn luôn có khoản dư.

Sức khoẻ: Công việc lấn chiếm nhiều giờ, bạn không có thời gian nghỉ ngơi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có tính cách hiền lành, nhân hậu. Họ sống rất tình cảm, quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh. Trong cuộc sống thường ngày, con giáp này có nhiều may mắn trời ban, được hưởng phước lành.

Nhìn chung, bản mệnh làm gì cũng có quý nhân phù trợ, nhanh chóng vượt qua khó khăn. Tuổi Mão có tầm nhìn xa trông rộng, không vị cái lợi trước mắt mà vội vã đưa ra quyết định.

Tử vi dự báo rằng từ 6/12, tuổi Mão được Thần Tài chiếu có, quý nhân phù trợ. Thời gian này, bản mệnh có cơ hội phát triển tốt, kiếm được nhiều tiền của, cuộc sống vô cùng thoải mái.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 6/12/2023 hôm nay, các kế hoạch của tuổi Sửu bị cản trở nên ngay cả việc bản mệnh cùng nhóm bạn hẹn nhau tụ tập trong cũng rất khó khăn. Nhiệm vụ mới đầy thách thức và cả cơ hội hãy tự tin lên.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân có thể bỏ lỡ cơ hội của mình do thiếu tự tin. Trong nửa tháng đầu, bản mệnh gặp được người khác phái khiến trái tim mình rung động.

Sức khỏe của tuổi Sửu tốt, tinh thần khỏe khoắn. Con giáp này nên hiết lập kỷ luật về chế độ ăn uống, dậy sớm thay vì ngủ nướng sẽ giúp thể chất tốt hơn. Nên dành thời gian cho những bộ môn yêu thích như khiêu vũ, đi dạo để thư giãn hoàn toàn.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.