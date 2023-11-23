Đúng 17h chiều nay, thứ Tư 23/11/2023: 3 con giáp có vận kim tiền, bội thu tài lộc, chuyển mình rực rỡ, sự nghiệp bứt phá, thành công tới tấp

Tử vi hôm nay ngày 23/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý làm việc được nhiều yêu thích, chia sẻ và cảm thông cùng mọi người.

Tình cảm: Người tuổi Tý trong tình cảm bạn không quá đặt nặng vấn đề tình cảm, chỉ muốn được ở cạnh nhau.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay làm việc rất được nhiều người yêu thích, trong công việc bạn biết cảm thông và chia sẻ.

Tài lộc: Dù bất kì công việc nào, bạn đều nghĩ cách tạo ra thu nhập.

Sức khoẻ: Giữ cơ thể khoẻ, luôn ăn những món bổ dưỡng cho hệ xương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có nhiều ý tưởng hay, táo bạo trong công việc. Con giáp này làm việc cẩn thân, luôn có sự tính toán tỉ mỉ nên không sợ rơi vào thế bị động.

Đúng 23/11, bản mệnh có nguồn tài chính ổn định. Tuổi Ngọ tạm biệt những khó khăn ở giai đoạn trước đó để chào đón các cơ hội làm ăn mới, tiền của ngày một dồi dào.

Công việc bận rộn có thể khiến tuổi Ngọ cảm thấy có phần mệt mỏi, đuối sức. Đây là lúc bản mệnh cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, hạn chế ăn đồ cay nóng, chịu khó tập thể dục để nâng cao thể lực.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 23/11/2023, sự nghiệp của tuổi Sửu có dấu hiệu phát triển ổn định. Con giáp này biết mình muốn gì nên luôn tập trung vào mục tiêu, ngay cả khi mọi người làm biếng hoặc cố tình trốn tránh trách nhiệm.

Vận trình tài lộc nhìn chung ổn định, người buôn bán vẫn duy trì những mối khách hàng trước đó. Thời điểm này, bản mệnh có thể tranh thủ mở rộng mối quan hệ với bạn hàng, đối tác, để dần dần khiến việc làm ăn phát triển lớn hơn.

Tuy nhiên, dù có đang tập trung theo đuổi các mục tiêu, tuổi Sửu cũng cần phải chú ý hơn đến tình trạng sức khỏe của mình, không nên tập trung vào một việc gì đó quá mức đến mức quên cả nghỉ ngơi, đến khi cơ thể có dấu hiệu cảnh báo thì đã muộn.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.