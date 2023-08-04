Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu (4/8/2023): 3 con giáp lật ngược vận hạn, làm ăn khấm khá, đón nhận nhiều cơ hội phát triển mới

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Sáu ngày 4/8/2023 hôm nay, tuổi Tuất được lòng mọi người trong những vấn đề cần thể hiện khả năng lãnh đạo và điều hành. Bản mệnh vốn luôn giữ được uy tín với tập thể, vậy nên ý kiến đưa ra trong hôm nay được mọi người đón nhận và thông qua rất nhanh.

Trong ngày này, người mang thai không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Bắc phía trong phòng và cửa phòng mình. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Hôm nay cũng được coi là một ngày tài lộc hanh thông thịnh vượng với tuổi Tuất. Những ai đang có ý định đầu tư, buôn bán kinh doanh thì quả là ngày đại cát đại lợi, làm gì cũng trôi chảy, hứa hẹn thu nhập tốt hơn thời gian trước nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hôm nay ngày 4/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ đang hạnh phúc với những gì mình đang có.

Công việc: Người tuổi Ngọ hôm nay có công danh có khó khăn, lĩnh vực bạn theo đuổi có nguy cơ thất bại.

Tình duyên: Tình cảm của bạn đủ lớn, bao dung cho đối phương.

Tài lộc: Thích đầu tư vàng, đầu tư ổn định, không rủi ro.

Sức khỏe: Hãy để mắt được thư giãn sau nhiều ngày làm việc quá sức.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân là con giáp vượng quý nhân vào cuối ngày nên các mối quan hệ xã giao tốt hơn trước rất nhiều. Nhờ biết cách khai thác lợi thế này, người tuổi Thân kết nối được với người có tầm ảnh hưởng, tìm thấy thêm cơ hội phát triển phù hợp với năng lực của mình.

Thời điểm này người tuổi Thân có định hướng rõ ràng hơn trong công việc, tham vọng và mục tiêu là kim chỉ nam để bản mệnh vươn mình mạnh mẽ về phía trước. Lời động viên từ những người đi trước giàu kinh nghiệm càng giúp bản mệnh thêm tin tưởng vào bản thân.

Nếu biết phát huy điểm mạnh của mình, người tuổi Thân hoàn toàn có thể mang lại lợi nhuận cho công ty và nhận được một khoản thưởng nóng từ đó.

Người làm kinh doanh, buôn bán có thể tiến hành những dự định đầu tư hay mở rộng kinh doanh của mình theo kế hoạch vạch ra từ trước đó. Có quý nhân giúp đỡ, việc khó khăn cũng trở nên thuận lợi, đem tiền về rủng rỉnh.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!