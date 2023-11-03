Đúng 17h chiều nay, thứ Sáu (3/11/2023): 3 con giáp kinh doanh hồng phát, buôn may bán đắt, đầu tư đâu sinh lời đó

Tử vi hôm nay ngày 3/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý bận rộn với công việc, không có nhiều thời gian nghĩ đến việc khác.

Tình cảm: Người tuổi Tý trong tình cảm luôn suy nghĩ cho đối phương rất nhiều, dù cả hai đã chia xa.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay cẩn thận với công việc bạn theo đuổi điều bạn thích, dù có bận rộn hãy dành thời gian học hỏi thêm kĩ năng.

Tài lộc: Tài lộc đến vừa đủ cho bạn thể hiện đúng năng lực bản thân vào công việc.

Sức khoẻ: Giữ sức khoẻ được tốt, tránh ăn các món quá lạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Mão có bản tính khá hiền lành, làm việc gì cũng khiêm tốn, cẩn thận và chu đáo. Điều này sẽ giúp cho bước đường đời của họ ngày càng vững vàng hơn.

Đúng 3/11, sự phát triển của con giáp tuổi Mão có thể đạt đến một tầm cao mới. Họ đạt được sự tiến bộ đáng kể, công việc suôn sẻ và làm cho cuộc sống của mình ngày càng tốt hơn.

Con giáp này sẽ thu được lợi nhuận bất ngờ về kinh tế và làm cho gia đình trở nên sung túc hơn.

Bởi vì biết cách để kiếm tiền và tiết kiệm tiền nên những người này sẽ không còn khó khăn. Những gì mà họ đạt được cũng sẽ không dễ dàng mất đi trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Sáu ngày 3/11/2023 hôm nay, tuổi Sửu tài chính tăng tiến khá nhanh. Các khoản thu trong ngày đến chủ yếu từ các công việc tay trái, kinh doanh ngoài luồng thu nhập chính. Nhờ vậy, tài khoản tích lũy ngày càng đầy thêm, bản mệnh cũng thêm vững tâm với kế hoạch tiết kiệm của mình.

Về phương diện công việc, con giáp này có những sáng kiến tuyệt vời, cũng thể hiện khả năng lãnh đạo và dìu dắt nhóm mà mình tham gia. Bằng tài năng và sáng tạo bản mệnh đã hoàn thành mọi kế hoạch sớm hơn dự kiến, những người muốn thay đổi môi trường làm việc cũng có cơ hội tốt hơn.

Sức khỏe của tuổi Sửu cũng khá tốt, không gặp phải vấn đề gì đáng lo. Tuy vậy, bản mệnh vẫn nên lưu tâm tới phương diện này hơn, chú trọng vào những bữa ăn, tập luyện đầy đủ, khoa học thì mới duy trì được thể trạng khỏe mạnh lâu dài.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.