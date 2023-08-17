Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (17/8/2023): 3 con giáp có bước chuyển mình lớn nhất trong năm, bứt phá đổi vận, may mắn phú quý ngất trời

Tâm linh - Tử vi 17/08/2023 13:04

Vận trình tài lộc của 3 con giáp sau chuyển biến vô cùng tích cực, thu nhập tăng theo cấp số nhân đến bất ngờ.

Tuổi Thân 

Tử vi hôm nay ngày 17/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân đã có được thành tựu viên mãn với những nỗ lực của bạn. 

Công việc: Công việc người tuổi Thân công danh đang được củng cố, bạn đã cố gắng làm việc chăm chỉ sau thời gian xảy ra nhiều biến cố.

Tình duyên: Tìm người bạn đời đúng gu, thấu hiểu và chia sẻ cùng bạn. 

Tài lộc: Thu nhập đang dần tăng lên theo cấp số nhân, khiến bạn bất ngờ.    

Sức khỏe: Hạn chế ăn các món sống, không tốt cho dạ dày của bạn.

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (17/8/2023): 3 con giáp có bước chuyển mình lớn nhất trong năm, bứt phá đổi vận, may mắn phú quý ngất trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tuổi Dần có sự bứt phá mạnh trong sự nghiệp của mình. Biết cách tận dụng những lợi thế sẵn có cùng khả năng phát huy sáng tạo hết mình, bạn có thể đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ.

Đặc biệt, vận trình tài lộc của tuổi Dần chuyển biến vô cùng tích cực. Sau bao tháng ngày tài lộc xui xẻo thì con giáp này cũng tìm được cơ hội kiếm tiền cho mình. Cả người làm công ăn lương lẫn người làm kinh doanh đều có lộc trời cho.

Riêng người kinh doanh buôn bán sẽ đón tài lộc khá lớn, tăng thêm nguồn thu nhờ lợi nhuận tăng cao rõ rệt. Thời gian này đường tình duyên của tuổi Dần khá bình ổn, con giáp này không có nhiều điều phải lo lắng. Bản mệnh hãy cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu của mình nhé.

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (17/8/2023): 3 con giáp có bước chuyển mình lớn nhất trong năm, bứt phá đổi vận, may mắn phú quý ngất trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 17/8/2023 hôm nay, tuổi Dậu có cơ hội phát tài chỉ dựa vào may mắn của mình. Tuy nhiên, khi cầm trong tay khoản tiền từ trên trời rơi xuống, bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý, chớ phung phí, của thiên trả địa.

Người làm kinh doanh có thể bất ngờ tìm ra lối đi riêng, khiến tiền đổ về trong túi nhanh chóng. Con giáp này là người đặt những bước đầu tiên trên lĩnh vực này nên chẳng ngại đối thủ cạnh tranh. Thậm chí, nhiều người còn sẵn sàng hợp tác với bản mệnh.

Nếu có khó khăn gì trong việc định hướng tương lai, bản mệnh có thể trò chuyện với bố mẹ hoặc những người đi trước có kinh nghiệm hơn. Mọi người xung quanh luôn sẵn sàng cho bản mệnh những sự giúp đỡ đắc lực.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (17/8/2023): 3 con giáp có bước chuyển mình lớn nhất trong năm, bứt phá đổi vận, may mắn phú quý ngất trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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