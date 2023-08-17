Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (17/8/2023): 3 con giáp có bước chuyển mình lớn nhất trong năm, bứt phá đổi vận, may mắn phú quý ngất trời

Vận trình tài lộc của 3 con giáp sau chuyển biến vô cùng tích cực, thu nhập tăng theo cấp số nhân đến bất ngờ.
- Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/8/2023, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'
- Tử vi thứ Sáu 18/8/2023 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang
Tuổi Thân
Tử vi hôm nay ngày 17/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân đã có được thành tựu viên mãn với những nỗ lực của bạn.
Công việc: Công việc người tuổi Thân công danh đang được củng cố, bạn đã cố gắng làm việc chăm chỉ sau thời gian xảy ra nhiều biến cố.
Tình duyên: Tìm người bạn đời đúng gu, thấu hiểu và chia sẻ cùng bạn.
Tài lộc: Thu nhập đang dần tăng lên theo cấp số nhân, khiến bạn bất ngờ.
Sức khỏe: Hạn chế ăn các món sống, không tốt cho dạ dày của bạn.
Tuổi Dần
Tuổi Dần có sự bứt phá mạnh trong sự nghiệp của mình. Biết cách tận dụng những lợi thế sẵn có cùng khả năng phát huy sáng tạo hết mình, bạn có thể đạt được nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ.
Đặc biệt, vận trình tài lộc của tuổi Dần chuyển biến vô cùng tích cực. Sau bao tháng ngày tài lộc xui xẻo thì con giáp này cũng tìm được cơ hội kiếm tiền cho mình. Cả người làm công ăn lương lẫn người làm kinh doanh đều có lộc trời cho.
Riêng người kinh doanh buôn bán sẽ đón tài lộc khá lớn, tăng thêm nguồn thu nhờ lợi nhuận tăng cao rõ rệt. Thời gian này đường tình duyên của tuổi Dần khá bình ổn, con giáp này không có nhiều điều phải lo lắng. Bản mệnh hãy cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu của mình nhé.
Tuổi Dậu
Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 17/8/2023 hôm nay, tuổi Dậu có cơ hội phát tài chỉ dựa vào may mắn của mình. Tuy nhiên, khi cầm trong tay khoản tiền từ trên trời rơi xuống, bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý, chớ phung phí, của thiên trả địa.
Người làm kinh doanh có thể bất ngờ tìm ra lối đi riêng, khiến tiền đổ về trong túi nhanh chóng. Con giáp này là người đặt những bước đầu tiên trên lĩnh vực này nên chẳng ngại đối thủ cạnh tranh. Thậm chí, nhiều người còn sẵn sàng hợp tác với bản mệnh.
Nếu có khó khăn gì trong việc định hướng tương lai, bản mệnh có thể trò chuyện với bố mẹ hoặc những người đi trước có kinh nghiệm hơn. Mọi người xung quanh luôn sẵn sàng cho bản mệnh những sự giúp đỡ đắc lực.
Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h
Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu
* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!