Đúng 17h chiều nay, thứ Hai (21/8/2023): 3 con giáp tài lộc ùa đến cửa, hứa hẹn giàu có rực rỡ, sự nghiệp hanh thông, tình duyên tươi thắm

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp , từ ngày 21/8/2023, tuổi Hợi là một trong những con giáp may mắn trong tuần này. Tuy vậy con giáp này cũng nên giữ mình tránh khẩu nghiệp, thị phi, mọi chuyện rồi sẽ qua sớm thôi đừng quá lo lắng.

Trên phương diện tài chính, tuổi Hợi giỏi kiểm soát tiền bạc, giỏi tích tiểu thành đại. Tuy nhiên, cũng nên biết giới hạn nên và không nên, con giáp này đừng quá thắt chặt chi tiêu kẻo mang tiếng keo kiệt rồi lại buồn bã, nghĩ nhiều.

Công việc của tuổi Hợi tiến triển tốt đẹp, có cơ hội thăng quan tiến chức, bên cạnh đó bản mệnh cũng hay nhận được lời khen từ người khác. Công việc vất vả, con giáp này phải di chuyển và làm việc nhiều nhưng kết quả lại tốt hơn mọi khi.

Tiếc là vận trình tình cảm trong tuần này ảm đạm, bản mệnh có nhiều tâm sự mà không biết nói cùng ai. Ban ngày vui vẻ cười nói nhưng đêm về thì trống trải, khó ngủ. Vì tâm trạng kém nên kéo theo sức khỏe đi xuống, mệt mỏi, hay cáu gắt với người thân trong nhà. Cũng may là ai cũng biết được tính cách khó ở thất thường của con giáp này nên dễ thông cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi đúng 17h chiều nay, vận mệnh của người tuổi Dậu rất tốt. Về tài lộc, kiếm tiền không còn là điều gì khó khăn với người tuổi Dậu. Vốn trời sinh họ thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt nhìn xa trông rộng. Họ không phải là người luôn dành sự tập trung cho công việc nhưng một khi đã quyết tâm, tuổi Dậu sẽ đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi. Khoảng thời gian tới vượng cát tinh, người tuổi Mão sẽ càng gặp nhiều may mắn, hứa hẹn thu nhập gia tăng khiến nhiều người phải ghen tỵ.

Về công việc, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn với những chú Gà. Theo tử vi, con giáp này có thể được mở ra những cơ hội quen biết tốt trong công việc, giúp ích cho sau này. Nhìn chung, tuổi Mão không nên bỏ phí khoảng thời gian tuyệt vời này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi hôm nay ngày 21/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão mong chờ những ưu ái từ người bạn thương, luôn có những thay đổi.

Công việc: Công danh người tuổi Mão còn nhiều trở ngại trong công danh, nhưng bạn luôn biết cách vượt qua đúng với tinh thần của bản thân.

Tình duyên: Tình cảm có thể không làm bạn hài lòng, bạn luôn có những ưu ái đặc biệt với người bạn thương.

Tài lộc: Bạn xứng đáng có nhiều tài lộc, may mắn dành riêng cho bạn.

Sức khỏe: Cảm cúm kéo dài, khó hết.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.