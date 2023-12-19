Đúng 17h chiều nay, thứ Ba 19/12/2023: 3 con giáp có mệnh vương giả, đếm tiền mỏi tay, phú quý đủ đường, tài lộc cứ thế đổ ầm ầm vào túi

Tử vi hôm nay ngày 19/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý thật thà, luôn giúp đỡ người khác.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay vẫn đang có nhiều cản trở, nhưng có quý nhân đồng hành.

Tài lộc: Nguồn kinh tế muốn đạt mục tiêu, cần có sự cân nhắc nhất định.

Sức khoẻ: Thành thạo những động tác thể thao khó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có tính cách khéo léo, linh hoạt. Bản mệnh biết kiềm chế cảm xúc và luôn sống chân thành với những người xung quanh. Con giáp này luôn đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu được cảm nhận của họ. Vì vậy, bản mệnh cũng dễ bao dung, tha thứ cho lỗi lầm của mọi người.

Tuổi Sửu luôn mong những điều tốt đẹp có thể đến với người mình yêu. Ngay cả khi chuyện tình không thể đi đến kết cục tốt đẹp nhất, họ vẫn là người lịch sự, cư xử văn minh.

Tử vi dự báo 19/12, tuổi Sửu nhận được lộc lá của Thần Tài, tiền của dồi dào. Con giáp này làm ăn thuận lợi, đụng đâu cũng ra tiền. Dù đạt được thành công rực rỡ nhưng bản mệnh không hề ngủ quên trên chiến thắng mà luôn tìm cách phát triển công việc lên một tầm cao mới, xây dựng thêm nhiều mối quan hệ có lợi cho việc gây dựng sự nghiệp vững chắc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo thứ Ba ngày 19/12/2023 hôm nay, tuổi Dần sẽ không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc vì thu nhập rất khả quan. Không những có nguồn lương ổn định mà còn có thu nhập bên ngoài là tiền thưởng, nghề tay trái, dù có chuyện bất ngờ xảy ra cũng không rơi vào túng thiếu.

Hôm nay công việc tiến triển tích cực, sự tiến bộ của tuổi Dần trong thời gian vừa qua đã được ghi nhận xứng đáng. Một vài kế hoạch cũng có bước đột phá lớn nhờ quý nhân nâng đỡ. Dù người này không phải là cấp trên trực tiếp nhưng lại có sức ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp của bản mệnh.

Vận trình tình của tuổi Dần thăng hoa. Tình yêu lứa đôi thêm phần ngọt ngào. Người còn độc thân có thể trông chờ vào một mối quan hệ đầy hứa hẹn, trong khi đó, những người đang bế tắc trong yêu đương có thể đón nhận vài bước ngoặt rõ rệt.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.