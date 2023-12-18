Đúng 7 ngày tới (25/12), 3 con giáp vận đỏ như son, lộc chảy đầy túi, tiền tỷ về tay, mọi việc thuận buồm xuôi gió

Đúng 7 ngày tới (25/12), tuổi Tỵ có thể sẽ bị kẻ tiểu nhân cản trở sự nghiệp. Tai họa có thể ập tới bất cứ lúc nào nếu bản mệnh vẫn giữ thái độ chủ quan, tự tin thái quá về bản thân. Vì vậy, trong công việc hay mọi mối quan hệ đều phải hết sức cẩn thận.

Tình cảm của các cặp đôi đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Con giáp này nên lắng nghe cảm nhận của nửa kia nhiều hơn để bớt đi những suy nghĩ ích kỷ và phiến diện. Điều con giáp này cho là đúng nhưng với người khác chưa chắc đã vậy, hãy nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ.

Đây cũng không phải là thời điểm để tuổi Tỵ mạo hiểm đầu tư. Hung vận quá lớn có thể khiến bản mệnh trắng tay chỉ vì suy nghĩ mọi thứ quá đơn giản và lý tưởng. Hãy bình tĩnh quan sát thị trường nhiều hơn cũng như lắng nghe kinh nghiệm của người đi trước để hạn chế rủi ro.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người sinh ra dưới bản mệnh tuổi Dần thường yêu tự do và có tinh thần phiêu lưu mạo hiểm. Họ lạc quan, vui vẻ, nhiệt tình và can đảm. Con giáp này thường háo hức khám phá những lãnh thổ chưa biết và điều mới mẻ. Những người thuộc con giáp này còn giỏi giao tiếp và thích thiết lập mối quan hệ với những người khác nhau.

Đúng 7 ngày tới (25/12), người tuổi Dần sẽ có bước đột phá trong sự nghiệp. Họ có thể gặp được một cơ hội kinh doanh lớn, thành công trong sự nghiệp và đạt được sự giàu sang hiếm ai sánh bằng. Thông qua quyết tâm vững chắc và nỗ lực tích cực, con giáp này sẽ vượt qua trở ngại và đạt được mục tiêu của mình. Về chuyện tình cảm, người tuổi Dần sẽ thu hút một người cùng chí hướng, cả hai sẽ cùng nhau theo đuổi đam mê và phiêu lưu để tạo nên một tương lai tươi đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đúng 7 ngày tới (25/12), người tuổi Mùi chú ý hình ảnh của bản thân, tránh ảnh hưởng đến những người khác.

Công việc: Trong công việc, tuổi Mùi dù không muốn những thay đổi, nhưng biết cách chấp nhận một cách tích cực hơn.

Tình cảm: Tình cảm của bạn và đối phương dù cho có nhiều thay đổi không mong muốn, nhưng bạn lại có cách xoa dịu mọi chuyện.

Tài lộc: Tài chính còn biến đổi, hãy cố gắng.

Sức khoẻ: Tinh thần phấn chấn hơn, bạn suy nghĩ tích hơn về cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.