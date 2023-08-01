Đúng 17h chiều nay (1/8/2023): 3 con giáp có căn phú quý, giàu có bất ngờ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Ba ngày 1/8/2023 hôm nay, tuổi Mão may mắn nên tiền bạc không còn là vấn đề phải đau đầu nữa. Kinh doanh buôn bán suôn sẻ, lợi nhuận vô cùng rủng rỉnh. Con giáp này biết cách giữ chân khách hàng để duy trì nguồn tiêu thụ ổn định.

Tiếc là tình duyên không được như ý, đôi lứa dễ có những rạn nứt thậm chí là nghi ngờ khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng do những trận cãi cọ liên miên. Con giáp này đang có cảm giác bất an về mối quan hệ của mình, lại thêm những tác động bên ngoài khiến cho bản mệnh khó có thể vững tâm.

Tuy tài chính có phần dồi dào nhưng bản mệnh cũng đừng vội phung phí, cần chi tiêu có chừng mực. Không ai biết trước được tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra, nếu bản mệnh chịu khó tích lũy cho mình một khoản phòng thân thì sẽ chủ động và an tâm hơn nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hôm nay ngày 1/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn trình độ chưa đủ để bạn đạt đến những cơ hội đặc biệt.

Công Việc: Ngày hôm nay, người tuổi Thìn có cơ hội vàng trong cách thể hiện bản thân, nên trau dồi kiến thức thêm để bổ sung công việc tốt.

Tình Cảm: Về mặt tình cảm, ngày hôm nay chú ý hoàn thành công việc đến buổi hẹn cùng người ấy đúng giờ.

Tài Lộc: Về mặt tài chính, ngày hôm nay tài lộc mỉm cười với bạn, tiêu dùng thoải mái.

Sức Khoẻ: Chú trọng đến giấc ngủ, khi bạn thường xuyên suy nhược cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có tính cách ngay thành, thẳng thắn. Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp này là hay vội vàng, hấp tấp, thiếu kiên trì. Đôi lúc bản mệnh cũng hơi bảo thủ, không chịu lắng nghe và tiếp thu ý kiến góp ý của những người xung quanh.

Thời gian gần đây, tài lộc của người tuổi Tuất không được tốt lắm. Con giáp này luôn cố gắng nhưng chưa được đạt được thành tích mà bản thân mong muốn.

Tử vi dự báo rằng trong 3 tháng tới đây, người tuổi Tuất có thể có nhiều khởi sắc. Họ có nhiều cơ hội gặp được quý nhân trợ giúp. Đó có thể là tiền bối trong công việc hoặc người lớn tuổi trong gia đình. Khi có quý nhân nâng đỡ, tuổi Tuất làm gì cũng thuận lợi. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến lớn trong công việc.

Tuổi Tuất cố gắng không ngừng nghỉ trong sự nghiệp và nhận được thành quả xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!