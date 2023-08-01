Đúng 17h chiều nay (1/8/2023): 3 con giáp có căn phú quý, giàu có bất ngờ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tâm linh - Tử vi 01/08/2023 15:27

Theo tử vi tháng 8/2023, 3 con giáp sau có vận trình biến chuyển nhất trong 12 con giáp.

Tuổi Mão 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 1/8/2023 hôm nay, tuổi Mão may mắn nên tiền bạc không còn là vấn đề phải đau đầu nữa. Kinh doanh buôn bán suôn sẻ, lợi nhuận vô cùng rủng rỉnh. Con giáp này biết cách giữ chân khách hàng để duy trì nguồn tiêu thụ ổn định.

Tuy tài chính có phần dồi dào nhưng bản mệnh cũng đừng vội phung phí, cần chi tiêu có chừng mực. Không ai biết trước được tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra, nếu bản mệnh chịu khó tích lũy cho mình một khoản phòng thân thì sẽ chủ động và an tâm hơn nhiều.

Tiếc là tình duyên không được như ý, đôi lứa dễ có những rạn nứt thậm chí là nghi ngờ khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng do những trận cãi cọ liên miên. Con giáp này đang có cảm giác bất an về mối quan hệ của mình, lại thêm những tác động bên ngoài khiến cho bản mệnh khó có thể vững tâm.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Dậu

Đúng 17h chiều nay (1/8/2023): 3 con giáp có căn phú quý, giàu có bất ngờ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi hôm nay ngày 1/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn trình độ chưa đủ để bạn đạt đến những cơ hội đặc biệt.     

Công Việc: Ngày hôm nay, người tuổi Thìn có cơ hội vàng trong cách thể hiện bản thân, nên trau dồi kiến thức thêm để bổ sung công việc tốt.

Tình Cảm: Về mặt tình cảm, ngày hôm nay chú ý hoàn thành công việc đến buổi hẹn cùng người ấy đúng giờ.

Tài Lộc: Về mặt tài chính, ngày hôm nay tài lộc mỉm cười với bạn, tiêu dùng thoải mái. 

Sức Khoẻ: Chú trọng đến giấc ngủ, khi bạn thường xuyên suy nhược cơ thể.

Đúng 17h chiều nay (1/8/2023): 3 con giáp có căn phú quý, giàu có bất ngờ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có tính cách ngay thành, thẳng thắn. Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp này là hay vội vàng, hấp tấp, thiếu kiên trì. Đôi lúc bản mệnh cũng hơi bảo thủ, không chịu lắng nghe và tiếp thu ý kiến góp ý của những người xung quanh.

Thời gian gần đây, tài lộc của người tuổi Tuất không được tốt lắm. Con giáp này luôn cố gắng nhưng chưa được đạt được thành tích mà bản thân mong muốn.

Tử vi dự báo rằng trong 3 tháng tới đây, người tuổi Tuất có thể có nhiều khởi sắc. Họ có nhiều cơ hội gặp được quý nhân trợ giúp. Đó có thể là tiền bối trong công việc hoặc người lớn tuổi trong gia đình. Khi có quý nhân nâng đỡ, tuổi Tuất làm gì cũng thuận lợi. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến lớn trong công việc.

Tuổi Tuất cố gắng không ngừng nghỉ trong sự nghiệp và nhận được thành quả xứng đáng.

Đúng 17h chiều nay (1/8/2023): 3 con giáp có căn phú quý, giàu có bất ngờ, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Vận đỏ như son đúng 2 ngày liên tiếp (2/8-3/8/2023), 3 con giáp hoan hỉ làm gì cũng ra tiền, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

Vận đỏ như son đúng 2 ngày liên tiếp (2/8-3/8/2023), 3 con giáp hoan hỉ làm gì cũng ra tiền, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã'

3 con giáp hoan hỉ làm gì cũng ra tiền, sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã' vào 2 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 56 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 1 giờ 11 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 1 giờ 41 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'