Tử vi hôm nay, thứ Ba (1/8/2023): Thìn phát tài nhờ may, Mùi đắc tài đắc lộc, Mão có mối quan hệ xã giao hài hòa

Tâm linh - Tử vi 01/08/2023 10:07

Theo tử vi 1/8, 3 con giáp sau vận trình may mắn hơn người, khá thành công trong ngày mới.

Tuổi Thìn 

Tử vi hôm nay ngày 31/7/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn thích phiêu lưu mạo hiểm.

Công Việc: Ngày hôm nay, người tuổi Thìn đang vui vẻ với đam mê của chính mình.

Tình Cảm: Về mặt tình cảm, bạn là người sâu sắc, luôn chia sẻ cùng người đang yêu.

Tài Lộc: Về mặt tài chính, bạn thích kiếm tiền, dành nhiều thời gian học hỏi đầu tư.

Sức Khoẻ: Chú trọng ăn uống đúng giờ.

Tử vi hôm nay, thứ Ba (1/8/2023): Thìn phát tài nhờ may, Mùi đắc tài đắc lộc, Mão có mối quan hệ xã giao hài hòa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi thường có tính cách nhẹ nhàng, cẩn thận, chu toàn. Họ không chỉ ân cần, khéo léo mà còn hiếu thảo với mẹ cha.

Về già, người tuổi Mùi thường sống rất hạnh phúc, sở hữu cơ thể khỏe mạnh và tình hình tài chính tốt. Họ không chỉ có thể tĩnh tâm để tận hưởng cuộc sống mà còn biết cách thưởng thức vẻ đẹp của cuộc sống và cảm nhận được sự bình yên. Những người tuổi Mùi càng chăm chỉ thì về già càng già sang phú quý sở hữu khối tài sản không lồ vô cùng đáng viên mãn.

Hôm nay, tuổi Mùi may mắn hơn người giàu sang phú quý hơn người khiến ai cũng phải ghen tỵ với thành quả mà họ đạt được.

Tử vi hôm nay, thứ Ba (1/8/2023): Thìn phát tài nhờ may, Mùi đắc tài đắc lộc, Mão có mối quan hệ xã giao hài hòa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 31/7/2023 hôm nay, tuổi Mão xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa. Nhờ tinh thần đoàn kết, bản mệnh và tập thể có thể hoàn thành các công việc khó khăn nhanh chóng vượt dự kiến.

Người làm ăn kinh doanh có thể tranh thủ cơ hội để ký kết hợp đồng với khách hàng, đối tác. Con giáp này có thể làm quen được với nhiều người có cùng chí hướng, đôi bên cùng bắt tay thì dễ thu về lợi nhuận lớn lao.

Nếu có ý định đi xa trong ngày mới này thì bản mệnh nên đi về hướng Tây bắc để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Tây Nam để gặp Tài thần. Đây là hai hướng sẽ mang lại nhiều may mắn, giúp công việc thêm phần thuận lợi.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Tử vi hôm nay, thứ Ba (1/8/2023): Thìn phát tài nhờ may, Mùi đắc tài đắc lộc, Mão có mối quan hệ xã giao hài hòa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 6h5p sáng nay, thứ Ba 1/8/2023: 3 con giáp có dấu hiệu khởi sắc, hưng thịnh nhất ngày, đỏ cả tình lẫn tiền

Đúng 6h5p sáng nay, thứ Ba 1/8/2023: 3 con giáp có dấu hiệu khởi sắc, hưng thịnh nhất ngày, đỏ cả tình lẫn tiền

Bước sang tháng 8, 3 con giáp sau làm gì cũng thuận lợi, vừa có quý nhân phù trợ, bản thân lại nỗ lực, tự tin nên dễ gặt hái thành công.

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