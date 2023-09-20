Đúng 17h chiều nay, thứ Tư (20/9/2023): 3 con giáp tiền tình tìm đến tận cửa, gia đạo yên ấm, nhà xe có đủ

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Tư ngày 20/9/2023, tuổi Dần nhờ nhìn tới đâu cũng thấy cơ hội kiếm tiền. Con giáp này thấy được tín hiệu tích cực về tiền bạc. Một số công việc làm thêm đã bắt đầu có kết quả, thu nhập dù tăng nhẹ cũng đủ làm bản mệnh hài lòng.

Con giáp này cũng được khuyên đây là thời gian để sống chậm lại, tập trung cho việc nghỉ ngơi và chữa lành tâm hồn. Bản mệnh có thể lựa chọn các hoạt động như tập thể dục nhẹ nhàng hoặc dành thời gian để dọn dẹp, trang trí lại không gian sống.

Về mặt tình cảm, đây cũng là quãng thời gian ngọt ngào dành cho tuổi Dần. Chuyện tình cảm và gia đình đều chan hòa hơn trước. Người độc thân hứa hẹn có cuộc gặp gỡ thú vị với người khác giới.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp năm Quý Mão 2023, người tuổi Thân tất cẩn thận và tỉ mỉ trong mọi việc làm. Họ chú ý đến chi tiết và thường không bỏ sót bất kỳ thứ gì. Điều này làm cho họ trở thành những người làm việc chính xác và chuẩn mực.

Con giáp này có tinh thần trách nhiệm cao và luôn đảm bảo rằng mọi việc đều được tiến hành đúng thời hạn và đúng cách. Họ rất đáng tin cậy và luôn làm tròn trách nhiệm.

Những người tuổi Thân có đầu óc linh hoạt, làm việc rất giỏi.

Họ cư xử thấu tình đạt lý, có nét nhân văn. Con giáp này không chỉ thành thạo trong công việc, còn có tầm nhìn xa.

Con đường phát triển của họ. Con giáp tuổi Thân kiên trì trong công việc và đáng tin cậy. Cũng bởi vậy, từ giờ đến cuối năm, công việc của họ diễn ra thuận lợi, nhiều ước mơ trở thành hiện thực.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi ngày 20/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi hôm nay kiểm soát hành vi tốt, nên hiểu cảm xúc bản thân và người khác.

Công việc: Người tuổi Hợi có công việc đang ổn định, bạn biết cách kiềm chế cảm xúc cá nhân trong công việc.

Tình duyên: Tình cảm còn nhiều lần mài dũa nhau, cùng nhau vượt qua.

Tài lộc: Kinh tế giảm, điều đó không đồng nghĩa bạn thiếu hụt tài chính.

Sức khỏe: Cố gắng hoàn thành bài thể thao đúng giờ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.