Đúng 12h trưa ngày 19/9/2023, xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho biết thứ Ba ngày 19/9/2023 hôm nay, tuổi Tuất hung vận bủa vây, có thể sẽ cần tính toán lại các kế hoạch cho hợp lý hơn. Mặc dù đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười, bản mệnh cảm thấy chán nản và muốn buông xuôi tất cả.

Cơ hội thăng tiến trong công việc chỉ vừa mới xuất hiện chớp nhoáng thôi thì đã bị kẻ tiểu nhân cướp mất, con giáp này khó có thể đạt được những điều mình muốn. Tuy nhiên, thành công không bao giờ là dễ dàng, đừng vội vàng từ bỏ nếu bản mệnh chưa nỗ lực bằng hết khả năng.

Chẳng những vậy, chuyện tình cảm cũng chẳng hề dễ dàng với tuổi Tuất. Những hiểu lầm xảy ra khiến cho bản mệnh và nửa kia cãi vã không ngừng, cho đến khi cả hai cùng cảm thấy chán nản và không còn muốn nói thêm gì.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Dần, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi ngày 19/9/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu tất bật với nhiều công việc mới.

Công việc: Người tuổi Sửu tất bật với nhiều công việc mới, hiện tại bạn có nhiều mối lo cho những dự án hiện tại.

Tình cảm: Bản thân bạn đã chịu nhiều tổn thương, cần người đến yêu thương, chữa lành.

Tài lộc: Tài chính không cho bạn hết tất cả, bạn có tiền nhưng không học cách chi tiêu phù hợp.

Sức khoẻ: Hạn chế dùng điện thoại trước khi đi vào giấc ngủ sâu.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.