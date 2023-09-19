3 ngày liên tiếp (19/9 - 21/9/2023): 3 con giáp vận đỏ vây quanh, tha hồ nghênh tài đón lộc, giàu sang không ai sánh bằng

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu 3 ngày liên tiếp (19/9 - 21/9/2023) tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Về sức khỏe , tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Tháng này, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 3 ngày liên tiếp (19/9 - 21/9/2023) của 12 con giáp, vận tài lộc của tuổi Hợi vô cùng tươi sáng. Bản mệnh khá may mắn trong việc kinh doanh, mua bán. Mặc dù không mang lại lợi nhuận quá nhiều, nhưng tích tiểu thành đại, nhiều khoản được thu cùng lúc nên tiền bạc khá rủng rỉnh.

Với người làm công việc văn phòng, nguồn thu nhập chủ yếu vẫn từ công việc chính. Nên tập trung làm tốt công việc hiện tại, không nên ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc kẻo thu nhập không cải thiện mấy mà hiệu quả lại không cao.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm của tuổi Hợi phát sinh nhiều vấn đề. Tình yêu cần nhất sự bao dung và thấu hiểu nhưng cả hai thường xuyên nghi ngờ nhau, trục trặc là điều khó tránh khỏi. Đôi bên cần kiên nhẫn giải quyết từng vấn đề, tình cảm đủ lớn thì nó sẽ vượt qua tất cả sóng gió.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mão, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 3 ngày liên tiếp (19/9 - 21/9/2023) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần biết cách làm dịu cuộc trò chuyện đang xảy ra mâu thuẫn.

Công việc: Người tuổi Dần rất biết cách điều chỉnh công việc, luôn cẩn thận, trau dồi kiến thức.

Tình cảm: Hôm nay bạn khá mệt, không muốn đối phương làm phiền, khi bạn đang khá mệt mỏi.

Tài lộc: Mức thu nhập cần điều chỉnh cẩn thận, tránh để tài lộc vơi đi.

Sức khoẻ: Tinh thần thoải mái, làm việc nhiều năng lượng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.