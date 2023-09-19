Đúng 19 giờ 9 phút hôm nay, thứ Ba 19/9/2023: 3 con giáp xui xẻo đủ đường, vận đen đeo bám, cẩn thận thị phi

Tâm linh - Tử vi 19/09/2023 08:40

Hôm nay 19/9, 3 con giáp sau vận trình bị ảnh hưởng ít nhiều, liên tiếp gặp những trục trặc trong công việc.

Tuổi Tỵ 

Tử vi hôm nay ngày 19/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay buồn bã chuyện công việc không được như ý muốn. 

Công việc: Người tuổi Tỵ luôn sẵn sàng làm việc, thế nhưng hôm nay không may mắn với bạn, việc làm không suôn sẻ. 

Tình cảm: Hôm nay tình cảm làm cho bạn mệt, đối phương chưa thực sự thấu hiểu bạn, chia sẻ cùng bạn. 

Tài lộc: Cố gắng điều chỉnh mức chi tiêu của bản thân.  

Sức khoẻ: Kiểm tra tim mạch, cố gắng không nên vận động quá mạnh.

Đúng 19 giờ 9 phút hôm nay, thứ Ba 19/9/2023: 3 con giáp xui xẻo đủ đường, vận đen đeo bám, cẩn thận thị phi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 19/9/2023 hôm nay, tuổi Sửu vận trình bị ảnh hưởng ít nhiều. Con giáp này luôn là người nhiệt tình, hết mình giúp đỡ bạn bè nhưng tới đến lúc rơi vào hoàn cảnh khó khăn mới biết rõ lòng họ, bản mệnh cảm thấy vô cùng thất vọng vì đã tin tưởng không đúng người.

Nhìn chung mọi việc trước mắt đang khá rối ren, tuổi Sửu không rõ phải đi hướng nào. Ban đầu bản mệnh nghĩ mọi chuyện đơn giản, nhưng càng làm thì lại càng rối tinh rối mù. Bản thân con giáp này lại có phần bảo thủ, cứng đầu, không chịu nhận sai nên càng bế tắc.

Về mặt tình cảm, tuổi Sửu có cách cư xử ngang ngược với bạn đời. Bát đũa còn có lúc xô, vợ chồng chung sống với nhau lâu ngày khó tránh được những bất đồng, nhưng kiềm chế được hay không mới là bản lĩnh. Hãy luôn trân trọng người đang ở bên mình.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tý, Tỵ

Đúng 19 giờ 9 phút hôm nay, thứ Ba 19/9/2023: 3 con giáp xui xẻo đủ đường, vận đen đeo bám, cẩn thận thị phi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay quả là một ngày không may mắn với Sửu khi liên tiếp gặp những trục trặc trong công việc. Dù bạn có cố gắng thế nào cũng không được cấp trên thừa nhận.

Bạn cảm thấy mình như con rối bị kẻ khác lợi dụng, sai khiến. Tuổi Sửu thấy chán nản, muốn từ bỏ công việc này nhưng lại chẳng có công việc nào phù hợp và thu nhập cao hơn.

Tiền bạc cũng vì thế mà hao hụt nhiều. Bạn không nhận được số tiền như dự tính nên có khoản cần đầu tư đã hứa hẹn bây giờ cũng không thể chi tiền. Bế tắc cả công việc kinh doanh bên ngoài khiến Sửu bị thua lỗ nghiêm trọng về tiền bạc.

Tình yêu lại càng thê thảm hơn khi xuất hiện người thứ ba chen vào mối quan hệ của hai người. Bạn rối bời và muốn chấm dứt tất cả.

Đúng 19 giờ 9 phút hôm nay, thứ Ba 19/9/2023: 3 con giáp xui xẻo đủ đường, vận đen đeo bám, cẩn thận thị phi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối tháng 9 dương lịch, Thần Tài ưu ái cho 3 con giáp đứng đầu danh sách nhận Lộc, ban vàng phát bạc tặng kim cương, giàu lên nhanh chóng  

Cuối tháng 9 dương lịch, Thần Tài ưu ái cho 3 con giáp đứng đầu danh sách nhận Lộc, ban vàng phát bạc tặng kim cương, giàu lên nhanh chóng  

Từ đây đến cuối tháng 9 dương lịch, tài vận của 3 con giáp này sẽ dần có bước chuyển biến tích cực, giàu sang tìm đến, lộc lá kéo đến đầy nhà. 

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