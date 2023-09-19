Đúng 17h chiều nay, thứ Ba (19/9): 3 con giáp phúc khí ngút trời, vận may lội ngược dòng, giàu sang vô đối

Tâm linh - Tử vi 19/09/2023 09:35

Cuối ngày hôm nay 19/9, 3 con giáp sau vừa có quý nhân phù trợ, bản thân lại nỗ lực nên làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Tỵ 

Bước sang 17h chiều ngày 19/9/2023, những người cầm tinh con rắn làm gì cũng thuận lợi. Họ vừa có quý nhân phù trợ, bản thân lại nỗ lực, tự tin nên dễ gặt hái thành công.

Trong công việc, tuổi Tỵ sẽ có cơ hội để khám phá tiềm năng của bản thân. Chỉ cần dũng cảm và nỗ lực là họ hoàn thành được nhiệm vụ được giao, tiền bạc cũng theo đó ùa về. Còn nếu là dân kinh doanh, người tuổi Tỵ sắp tới sẽ dám nghĩ dám làm, dễ kiếm được khoản lãi lớn.

Trong chuyện tình cảm, những người tuổi Tỵ còn độc thân cũng dễ gặp được nửa kia trong thời gian này bởi bản thân họ luôn tự tin, nổi bật lại được nhiều người mai mối. Còn người có cặp có đôi thì quan hệ hài hòa, tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn.

Đúng 17h chiều nay, thứ Ba (19/9): 3 con giáp phúc khí ngút trời, vận may lội ngược dòng, giàu sang vô đối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 19/9/2023 hôm nay, tuổi Dậu làm gì cũng có quý nhân song hành, mưu sự dễ thành. Tinh thần làm việc lên cao, con giáp này lại khá tham vọng nên sẽ nỗ lực không ngừng trên con đường công danh, sự nghiệp.

Vận tài lộc cũng dễ khởi sắc khi công việc tiến triển vô cùng thuận lợi. Sự xuất hiện của quý nhân mang đến không ít cơ hội làm ăn, hợp tác kinh doanh tốt cho bản mệnh. Hãy tin tưởng vào quyết định của mình, đừng do dự quá nếu không cơ hội sẽ tuột mất khỏi tầm tay.

Vận trình tình duyên của Dậu cũng rất suôn sẻ, không còn quá nhiều trở ngại như trước. Trải qua sóng gió thì tình cảm lứa đôi càng thêm gắn bó, bền chặt. Vận đào hoa của người độc thân vượng sắc, dễ tìm được người đồng điệu về tâm hồn.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thìn

Đúng 17h chiều nay, thứ Ba (19/9): 3 con giáp phúc khí ngút trời, vận may lội ngược dòng, giàu sang vô đối - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi ngày 19/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi cải thiện thu nhập đáng kể khi bạn chăm chỉ làm việc.

Công việc: Người tuổi Mùi quên nhiều việc, nhưng không bao giờ quên những ý tưởng hay góp phần phát triển công việc.    

Tình cảm: Không muốn tình cảm do người khác gán ghép, cố gắng cùng nhau xây dựng mối quan hệ tốt đẹp.

Tài lộc: Bận tâm nhiều việc, nhưng không quên cải thiện tài chính.  

Sức khoẻ: Nấu chín, uống chín tốt cho sức khỏe

Đúng 17h chiều nay, thứ Ba (19/9): 3 con giáp phúc khí ngút trời, vận may lội ngược dòng, giàu sang vô đối - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 19 giờ 9 phút hôm nay, thứ Ba 19/9/2023: 3 con giáp xui xẻo đủ đường, vận đen đeo bám, cẩn thận thị phi

Đúng 19 giờ 9 phút hôm nay, thứ Ba 19/9/2023: 3 con giáp xui xẻo đủ đường, vận đen đeo bám, cẩn thận thị phi

Hôm nay 19/9, 3 con giáp sau vận trình bị ảnh hưởng ít nhiều, liên tiếp gặp những trục trặc trong công việc.

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