Đúng 17h chiều mai, thứ Tư (13/9/2023): 3 con giáp Ngọc Hoàng chấm sổ, sự nghiệp hanh thông, tình duyên tươi thắm, tài lộc bất ngờ giàu có rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 12/09/2023 15:31

Vào cuối ngày, 3 con giáp sau được dự báo có tài lộc vượng, gặp nhiều điều may, không phải lo lắng về tài chính.

Tuổi Ngọ 

Tử vi ngày 13/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ có công việc tốt, bạn không còn nhiều lo lắng về kinh tế. 

Công việc: Thỉnh thoảng người tuổi Ngọ có ý chí cao trong công việc, vị trí hiện tại đã tốt, được cân nhắc thăng chức. 

Tình cảm: Hiểu bản thân muốn gì, nên bạn chọn cô đơn để có nhiều thời gian tập trung sự nghiệp.  

Tài lộc: Không còn lo lắng chuyện kinh tế, bạn đã biết bản thân đầu tư đúng lĩnh vực.  

Sức khoẻ: Thức đêm nhiều, mắt cay, khó ngủ lại. 

Đúng 17h chiều mai, thứ Tư (13/9/2023): 3 con giáp Ngọc Hoàng chấm sổ, sự nghiệp hanh thông, tình duyên tươi thắm, tài lộc bất ngờ giàu có rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn đa phần đều tài năng, phóng khoáng, có ý chí vươn lên. Con giáp này khá thức thời, có tầm nhìn xa.

Vì vậy, người tuổi này không ngừng tìm kiếm cơ hội phù hợp với bản thân chứ không an phận, hài lòng với những gì mình đã có.

Đúng 13/9/2023, tuổi Thìn được dự báo có tài lộc vượng, gặp nhiều điều may. Được Thần Tài ban lộc nên con giáp này buôn bán phát tài. Họ làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình nên sự nghiệp của họ ngày càng thăng tiến.

Người làm công ăn lương cũng có thêm nghề tay trái hoặc được nhận thêm công việc, kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, người làm trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt cũng mưa thuận gió hòa, sức khỏe dồi dào. Kiếm được nhiều tiền, họ lại biết tiết kiệm, quản lý tài sản nên tiền bạc tích cóp được sẽ đầy túi.

Đúng 17h chiều mai, thứ Tư (13/9/2023): 3 con giáp Ngọc Hoàng chấm sổ, sự nghiệp hanh thông, tình duyên tươi thắm, tài lộc bất ngờ giàu có rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 13/9/2023, tuổi Hợi may mắn trên phương diện sự nghiệp. Đi làm nói có người nghe, buôn bán có uy tín nên con giáp này rất được người khác tín nhiệm. Người nào giữ chức lớn thì nên khiêm tốn một chút, càng nhẫn nại càng có lộc.

Tuy vậy tài vận ở mức ổn định. Những gì con giáp này có được hoàn toàn xứng đáng cho công sức và nỗ lực đã bỏ ra, vì vậy hãy quý trọng và đừng lãng phí những đồng tiền mình đang có trong tay.

Tình cảm lại có phần đi xuống. Bản mệnh sẽ có cảm giác hụt hẫng và thất vọng vì một số người trước đây được bản mệnh giúp đỡ nhiệt tình thì nay lại trở mặt, đặt điều, nói xấu sau lưng vì ghen tị. Sống ở đời chẳng biết lòng người ra sao, cứ sống sao cho bản thân không hổ thẹn là được.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Dần

Đúng 17h chiều mai, thứ Tư (13/9/2023): 3 con giáp Ngọc Hoàng chấm sổ, sự nghiệp hanh thông, tình duyên tươi thắm, tài lộc bất ngờ giàu có rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi ngày 13/9/2023 của 12 con giáp: Dậu làm việc cực kì nguyên tắc, Sửu có vận kim tiền, Tuất được quý nhân giúp đỡ

Tử vi ngày 13/9/2023 của 12 con giáp: Dậu làm việc cực kì nguyên tắc, Sửu có vận kim tiền, Tuất được quý nhân giúp đỡ

Ngay trong ngày mới, 3 con giáp sau có nhiều chuyển biến rõ rệt, tài lộc vượng phát, công việc cũng thăng tiến rất nhanh.

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