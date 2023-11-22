Đúng 17h chiều mai, thứ Năm (23/11/2023), 3 con giáp trút bỏ vận đen, gánh lộc vào nhà, phất lên trông thấy, tận hưởng phước lành

Tâm linh - Tử vi 22/11/2023 21:45

Vào đúng 17h ngày mới 23/11, 3 con giáp sau dự đoán có vận kim tiền, làm ăn xuôi thuận, tài lộc phất lên như vũ bão.

Tuổi Sửu 

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu tháng này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Đúng 23/11, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Về sức khỏe, tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm (23/11/2023), 3 con giáp trút bỏ vận đen, gánh lộc vào nhà, phất lên trông thấy, tận hưởng phước lành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi ngày 23/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi không thích nơi đông người, ồn ào.  

Công việc: Trong công việc, tuổi Mùi  người hướng nội, không thích nơi đông đúc, chọn công việc nhẹ nhàng.

Tình cảm: Tình cảm đủ đông đầy cho cả hai có tổ ấm riêng.

Tài lộc: Bạn luôn cố gắng xây dựng mức chi tiêu tốt, cải thiện tài chính hằng ngày.

Sức khoẻ: Ăn nhiều đồ ăn cay, nóng nổi mụn viêm.

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm (23/11/2023), 3 con giáp trút bỏ vận đen, gánh lộc vào nhà, phất lên trông thấy, tận hưởng phước lành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu có tính cách độc lập, có lý tưởng và biết suy nghĩ. Con giáp này tuy chịu nhiều thiệt thỏi nhưng không cảm thấy chán nản. Họ sẽ nỗ lực vươn lên, tự rèn luyện bản thân để mạnh mẽ vượt qua khó khăn.

Người tuổi Dậu rất kiên nhẫn. Nhìn chung, bản mệnh linh hoạt trong các tình huống. Khi phát hiện điểm sai, họ sẽ nhanh chóng thay đổi để không làm ảnh hưởng đến kết quả công việc. Cũng nhờ vậy mà tuổi Dậu dễ đạt được thành công.

Người tuổi Dậu khéo ăn khéo nói, được nhiều người yêu mến. Trong 7 ngày tới, con giáp này được quý nhân giúp đỡ, làm ăn thuận lợi. Thu nhập của bản mệnh tăng lên, cuộc sống thoải mái, dễ chịu.

Đúng 17h chiều mai, thứ Năm (23/11/2023), 3 con giáp trút bỏ vận đen, gánh lộc vào nhà, phất lên trông thấy, tận hưởng phước lành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 3 ngày 23/11, 24/11 và 25/11: 3 con giáp hưởng lộc khủng, có mệnh vương giả, nhà xe chờ sẵn, tình tiền vượng phát bất ngờ

Đúng 3 ngày 23/11, 24/11 và 25/11: 3 con giáp hưởng lộc khủng, có mệnh vương giả, nhà xe chờ sẵn, tình tiền vượng phát bất ngờ

Đúng 3 ngày 23/11, 24/11 và 25/11, 3 con giáp sau tài chính có sự cải thiện rõ rệt, nhiều cơ hội phát tài, buôn bán gặp thời, tình duyên viên mãn.

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