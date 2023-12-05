Đúng 17h chiều mai, thứ Ba (28/11/2023): vận trình đỏ rực, cát lành bao quanh, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tháng này ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 6/12/2023, tuổi Tỵ làm nghề tự do có thể kiếm được một khoản khả quan trong thời điểm này. Con giáp này ngày càng xác lập được vị thế và danh tiếng của mình, khiến nhiều người nghe danh chủ động đến ký kết hợp đồng.

Người trẻ tuổi có thể tìm hiểu thêm các lĩnh vực đầu tư để sử dụng tiền hợp lý, khiến tiền đẻ ra tiền. Nếu có gì chưa rõ, bản mệnh hãy hỏi những người giàu kinh nghiệm xung quanh, như vậy sẽ tránh được những sai sót gây hao tài.

Nếu có việc cần phải đi xa trong ngày hôm nay, tuổi Tỵ nên xuất phát vào giờ hoàng đạo và lựa chọn những hướng đi tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hôm nay Hỷ thần xuất hiện ở hướng Đông Bắc và Tài thần xuất hiện ở hướng Đông Nam.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 6/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ có nhiều tình cảm với người bạn theo đuổi.

Công việc: Người tuổi Ngọ trong công việc chỉn chu từng kế hoạch, mang đến nhiều niềm vui cùng đồng nghiệp.

Tình cảm: Cẩn thận khi bạn có thể bị người khác dối lừa.

Tài lộc: Thu nhập dần tăng lên khi bạn có kế hoạch chỉn chu.

Sức khoẻ: Buồn bã khi bạn chịu nhiều áp lực.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.