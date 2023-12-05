Đúng 5 ngày tới (10/12/2023): 3 con giáp buôn may bán đắt, tài chính hanh thông, đầu tư ắt có lời, liên tục thu tiền tỷ về túi

Đúng 5 ngày tới (10/12/2023), người tuổi Thân hôm nay thoải mái trong chi tiêu cùng bạn bè.

Tình cảm: Ở bên cạnh người bạn yêu, nói ra hết sự mệt mỏi trong lòng.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân dù chưa ở thời kì đỉnh cao, nhưng bạn rất cố gắng.

Tài lộc: Luôn cẩn trọng khi chi tiêu, không dám tiêu quá nhiều.

Sức khoẻ: Ăn nhiều món ngon, tăng cân đều đặn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Bước sang tháng mới, mục tiêu của con giáp tuổi Tỵ trong công việc khá rõ ràng nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn.

Người tuổi Tỵ nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp. Thế nên việc bị trách mắc, oán giận là điều khó tránh khỏi.

Tài lộc tháng mới tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật. Bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự.

Đào hoa ghé thăm người độc thân tuổi Tỵ trong tháng này. Mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh.

Tình hình sức khỏe có nhiều dấu hiệu đang lo, bạn không được chủ quan. Nếu phải thường xuyên đi lại, nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đúng 5 ngày tới (10/12/2023), vận trình sự nghiệp của tuổi Mùi gặp trở ngại, có khả năng sẽ phải đối mặt với sự ghen ghét từ những kẻ tiểu nhân. Do đó, việc tập trung vào nhiệm vụ và tránh tạo ra những điểm yếu có thể bị lợi dụng là rất quan trọng.

Về mặt tình cảm, người độc thân có cơ hội tìm ra đối tác phù hợp. Việc đánh giá người khác không chỉ dựa vào vẻ ngoại hình hay lời nói, mà còn liên quan đến việc sử dụng lý trí để xác định ai thực sự chân thành và có tình cảm đặc biệt dành cho mình.

Ngược lại, những người đã kết hôn chịu trách nhiệm lớn đối với đối phương. Dù mối quan hệ xã hội có thể mở rộng, con giáp này vẫn giữ khoảng cách tự nhiên với mọi người xung quanh để tránh bị ảnh hưởng bởi những lời đồn đại tiêu cực.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Mão, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.