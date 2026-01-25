Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp tiền bạc đầy kho, công việc suôn sẻ trăm bề, giàu có nhất nhì muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 25/01/2026 17:06

3 con giáp tiền bạc đầy kho, công việc suôn sẻ trăm bề, giàu có nhất nhì muốn gì được nấy.

Tuổi Thìn

Thần Tài nâng đỡ giúp người tuổi Thìn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Song, để đạt được điều này, bản mệnh cần phải nhanh chóng xây dựng cho mình một kế hoạch càng chi tiết càng tốt. Công việc thăng tiến mang đến cho con giáp này nguồn thu nhập tốt, thậm chí là dư dả. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ khá an yên. Mặc dù bạn đang có những tháng ngày hạnh phúc, song cũng đừng quên hâm nóng tình cảm của mình thông qua một vài hoạt động điển hình như đi ăn uống hay dạo bộ cùng người ấy. 

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp tiền bạc đầy kho, công việc suôn sẻ trăm bề, giàu có nhất nhì muốn gì được nấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Mọi công việc của người tuổi Dậu sẽ ra “thuận buồm xuôi gió”. Nhờ trí thông minh cùng với khả năng nắm bắt cơ hội tốt mà người tuổi này có dịp phát huy mọi năng lực và thế mạnh của bản thân. Nguồn thu nhập tăng nhanh chóng khiến tiền bạc liên tục đổ ào ào về túi tiền của con giáp này, từ đó mang đến cho tuổi này cuộc sống sung túc và thoải mái. 

Chuyện tình cảm thì liên tục gặp tin vui, kể cả người đã có đôi có cặp hay người độc thân. Trong đó, những người yêu nhau đang có khoảng thời gian thật hạnh phúc còn người độc thân tìm được một nửa yêu thương cho mình. 

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp tiền bạc đầy kho, công việc suôn sẻ trăm bề, giàu có nhất nhì muốn gì được nấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ tăng tiến nhanh chóng và thuận lợi. Tính chất công việc đơn giản giúp con giáp này có thời gian rảnh rỗi làm thêm những công việc phụ để gia tăng nguồn thu nhập cá nhân.

Vận tình cảm cũng sẽ viên mãn. Bạn và người ấy lúc nào cũng thấu hiểu lẫn nhau nên dù có bất cứ sóng gió nào trong cuộc sống cũng đều vượt qua được. Người độc thân tìm thấy được người bạn đời phù hợp với mình nhờ có đào hoa vượng. 

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp tiền bạc đầy kho, công việc suôn sẻ trăm bề, giàu có nhất nhì muốn gì được nấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 26/1/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 26/1/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù

Đúng ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều ngày 27/1/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều ngày 27/1/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Sản phụ tử vong sau ca sinh mổ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Sản phụ tử vong sau ca sinh mổ tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Tử vi 3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/1/2026), 3 con giáp chuyển bại thành thắng, chỉ trong một đêm chính thức hết khổ, GIÀU LÊN NGOẠN MỤC, may mắn tột đỉnh

Tử vi 3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/1/2026), 3 con giáp chuyển bại thành thắng, chỉ trong một đêm chính thức hết khổ, GIÀU LÊN NGOẠN MỤC, may mắn tột đỉnh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Liên tiếp từ ngày 27/1 đến ngày 28/1/2026, 3 con giáp vàng bạc rủng rỉnh, lộc lá không cầu tự đến, nắm trong tay tiền tỷ đổi vận giàu sang

Liên tiếp từ ngày 27/1 đến ngày 28/1/2026, 3 con giáp vàng bạc rủng rỉnh, lộc lá không cầu tự đến, nắm trong tay tiền tỷ đổi vận giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, Thần Tài chỉ điểm 3 con giáp tiền bạc ngập két, tài lộc ngập lối, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 12h trưa mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp HỒNG PHÚC TỀ THIÊN, tiền tài dư dả, công danh phát đạt, vàng bạc đầy nhà

Đúng 12h trưa mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp HỒNG PHÚC TỀ THIÊN, tiền tài dư dả, công danh phát đạt, vàng bạc đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Được trao chục cây vàng trong ngày cưới, tôi tưởng nhà chồng giàu nhưng rồi hụt hẫng vì điều này

Được trao chục cây vàng trong ngày cưới, tôi tưởng nhà chồng giàu nhưng rồi hụt hẫng vì điều này

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Từ ngày mai 26/1 đến hết 31/1/2026, 3 con giáp TIỀN TÀI SUNG TÚC, sự nghiệp thăng tiến, điềm lành kéo đến, thu ngàn tài lộc

Từ ngày mai 26/1 đến hết 31/1/2026, 3 con giáp TIỀN TÀI SUNG TÚC, sự nghiệp thăng tiến, điềm lành kéo đến, thu ngàn tài lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Trước khi kết hôn, em đã được dặn rằng chuyện mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở

Trước khi kết hôn, em đã được dặn rằng chuyện mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Phát hiện thi thể nữ giới trôi sông: Nạn nhân có vết mổ và đặt túi đựng chất thải ở bụng

Danh tính ông lão 70 tuổi sát hại 2 mẹ con người tình ở Cà Mau

Danh tính ông lão 70 tuổi sát hại 2 mẹ con người tình ở Cà Mau

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc lô thuốc trị thoái hóa khớp không đạt chất lượng

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc lô thuốc trị thoái hóa khớp không đạt chất lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nửa đầu tháng 2 dương lịch 2036, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nửa đầu tháng 2 dương lịch 2036, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Sau 16h30 chiều mai (26/1/2026), 3 con giáp liên tiếp đón tin vui, gặt hái bội thu tài lộc, công danh tấn tới, MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG

Sau 16h30 chiều mai (26/1/2026), 3 con giáp liên tiếp đón tin vui, gặt hái bội thu tài lộc, công danh tấn tới, MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG

Đúng ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù

Đúng ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp 'ăn lộc Trời' nên gặp hung hóa cát, khổ tận cam lai, tiền tài phất lên vù vù

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều ngày 27/1/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều ngày 27/1/2026, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, công việc thu bội tiền, hậu vận an nhàn sung túc

Tử vi 3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/1/2026), 3 con giáp chuyển bại thành thắng, chỉ trong một đêm chính thức hết khổ, GIÀU LÊN NGOẠN MỤC, may mắn tột đỉnh

Tử vi 3 ngày liên tiếp (29, 30 và 31/1/2026), 3 con giáp chuyển bại thành thắng, chỉ trong một đêm chính thức hết khổ, GIÀU LÊN NGOẠN MỤC, may mắn tột đỉnh

Liên tiếp từ ngày 27/1 đến ngày 28/1/2026, 3 con giáp vàng bạc rủng rỉnh, lộc lá không cầu tự đến, nắm trong tay tiền tỷ đổi vận giàu sang

Liên tiếp từ ngày 27/1 đến ngày 28/1/2026, 3 con giáp vàng bạc rủng rỉnh, lộc lá không cầu tự đến, nắm trong tay tiền tỷ đổi vận giàu sang