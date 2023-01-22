Đúng 16 giờ chiều mai (23/1/2023), 3 con giáp may mắn này sẽ gặp thời đổi vận, sự nghiệp rực rỡ, tài lộc hanh thông, cuộc đời chính thức 'nở hoa'

Tâm linh - Tử vi 22/01/2023 13:27

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 16 giờ chiều mai (23/1/2023) có tới 3 con giáp may mắn sự nghiệp chạm đỉnh, tài lộc vượng phát, tiền kiếm về dễ dàng, mua gì cũng được, vận trình tương lai đầy ấp vinh quang.

Tuổi Tý

Đúng 16 giờ chiều mai (23/1/2023), chuyện làm ăn, sự nghiệp của người tuổi Tý khá thuận lợi, có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Công việc dù có khó khăn bước đầu nhưng về sau vẫn đạt kết quả tốt.

Đúng 16 giờ chiều mai (23/1/2023), 3 con giáp may mắn này sẽ gặp thời đổi vận, sự nghiệp rực rỡ, tài lộc hanh thông, cuộc đời chính thức 'nở hoa' - Ảnh 1
Công việc có nhiều đột phá thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài - Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh có thể được cất nhắc vị trí công việc tốt hơn hoặc làm quản lý, lãnh đạo, đứng trên nhiều người, được nhiều người ngưỡng mộ. Công việc có nhiều đột phá thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài.

Nếu muốn phát tài bất ngờ nhờ công việc tay trái, bạn có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản... Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và cẩn thận trước khi đưa ra quyết định.

Tuổi Sửu

Đúng 16 giờ chiều mai (23/1/2023), tuổi Sửu cũng là tinh tú chủ về nguồn tài lộc. Với những ai mệnh lý có Tài tinh, hứa hẹn vượng tài, làm ăn tấn tới, có bước đột phá cực lớn. Có sự khởi sắc hơn về phương diện tài lộc nhưng hiếm xuất hiện tình huống mang tính đột phá bất ngờ. Muốn có được điều đó, đòi hỏi bạn phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần so với người khác.

Đúng 16 giờ chiều mai (23/1/2023), 3 con giáp may mắn này sẽ gặp thời đổi vận, sự nghiệp rực rỡ, tài lộc hanh thông, cuộc đời chính thức 'nở hoa' - Ảnh 2
Tuổi Sửu nảy sinh tâm lý tiêu cực, nhất là người độc thân, càng sống thu mình, ít chia sẻ, cảm xúc không được phát tiết ra bên ngoài nên càng u uất, bực dọc - Ảnh minh họa: Internet

Vì phải đối mặt và xử lý với rất nhiều khó khăn, điều phiền phức, tuổi Sửu nảy sinh tâm lý tiêu cực, nhất là người độc thân, càng sống thu mình, ít chia sẻ, cảm xúc không được phát tiết ra bên ngoài nên càng u uất, bực dọc.

Đó chính là nguồn cơn đau ốm, bệnh tật. Theo đó, trong tuổi Sửu nên dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Đừng để bản thân quá căng thẳng và áp lực mà ngã bệnh lúc nào không hay.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ gặp nhiều may mắn trong thời gian tới, họ có óc kiếm tiền tốt, có tầm nhìn xa, biết nhìn nhận vấn đề và có kỹ năng phân tích vững vàng. Nhờ đó, mọi vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống đều có thể giải quyết được.

Đúng 16 giờ chiều mai (23/1/2023), 3 con giáp may mắn này sẽ gặp thời đổi vận, sự nghiệp rực rỡ, tài lộc hanh thông, cuộc đời chính thức 'nở hoa' - Ảnh 3
Người tuổi này vốn là những người sống vì gia đình, số tiền họ kiếm được có thể gánh vác cả gia đình trên vai, giúp họ tận hưởng cuộc sống viên mãn sung túc - Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng 16 giờ chiều mai (23/1/2023), tài lộc khởi sắc hơn, nắm bắt được tiền lớn, tiền nhỏ, tài vận không rò rỉ, các con giáp ngày càng nâng cao mức thu nhập đều đặn, gia đình ấm no, sung túc sẽ có thể đạt được những sự nghiệp lớn trong tương lai.

Thời gian tới, nếu được tạo điều kiện làm ăn hay đầu tư, tuổi Mùi nên nhanh chóng nắm bắt, có thể sẽ thành đại gia. Người tuổi này vốn là những người sống vì gia đình, số tiền họ kiếm được có thể gánh vác cả gia đình trên vai, giúp họ tận hưởng cuộc sống viên mãn sung túc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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