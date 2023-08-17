Đúng 15h30 chiều nay (17/8/2023): 3 con giáp số mệnh vàng 10, vận trình thăng tiến, tiền tiêu rủng rỉnh, ung dung hưởng lộc đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 17/08/2023 14:24

Theo bản đồ tử vi, 3 con giáp sau chuẩn bị đón thời gian cuối ngày tốt đẹp, tài lộc phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Ngọ 

Tử vi hôm nay ngày 17/8/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ có thời gian chăm sóc gia đình nhỏ và bản thân chu đáo.  

Công việc: Người tuổi Ngọ hôm nay vận trình công danh thay đổi nhờ vào những cố gắng của bạn trong quá khứ. 

Tình duyên: Có tình cảm với người đó, nhưng bạn ngại tỏ tình, e dè.  

Tài lộc: Tiêu tiền thoải mái, không lo suy nghĩ những vấn đề khác.   

Sức khỏe: Trời mưa nên đừng ra ngoài vào tối một mình. 

Đúng 15h30 chiều nay (17/8/2023): 3 con giáp số mệnh vàng 10, vận trình thăng tiến, tiền tiêu rủng rỉnh, ung dung hưởng lộc đến cuối đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Những người cầm tinh con Lợn chuẩn bị đón thời gian cuối ngày tốt đẹp, giàu sang. Họ may mắn được thần tài ưu ái, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Lúc này vận trình công việc của họ thuận lợi, đánh đâu thắng đó khiến Hợi có chỗ đứng vững chắc trên đường công danh. Trong thời gian này, Hợi càng nỗ lực, cuộc sống càng phất lên, sống trong cảnh giàu sang phú quý, ấm no cả đời.

Những người tuổi Hợi cũng sẽ gặp may trong chuyện tình cảm vào thời gian này. Họ dễ dàng tìm được ý trung nhân trong thời điểm này. Có thể hai bạn sẽ cùng nhau đi đến đích, sống hạnh phúc viên mãn với nhau.

Đúng 15h30 chiều nay (17/8/2023): 3 con giáp số mệnh vàng 10, vận trình thăng tiến, tiền tiêu rủng rỉnh, ung dung hưởng lộc đến cuối đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 17/8/2023 hôm nay, vận trình tài chính của tuổi Mùi có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là với người làm nghề tự do. Con giáp này nhận được thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Người đầu tư, kinh doanh có thể bắt tay vào thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ từ trước đó. Cứ tiến hành bình tĩnh và thận trọng, bản mệnh sẽ không lo vấp phải sai sót. Hơn nữa, xung quanh bản mệnh luôn có rất nhiều người nhiệt tình giúp đỡ.

Về sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, trong ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở trong miệng, khắp thân mình...

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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