Đúng 15 ngày tới (6/2 – 20/2), MAY MẮN TỚI TẤP, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, trúng số đổi đời, rũ sạch vận đen, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, đón nhận thêm nhiều may mắn

Đa số người tuổi Dậu có tính cách phóng khoáng, thích sự tự do. Họ thích hợp để làm những công việc có liên quan đến sáng tạo, linh hoạt như kinh doanh, nghệ thuật. Tử vi dự báo đúng 10 ngày tới (6/2 – 20/2), có vẻ như không mấy suôn sẻ với con giáp này. Cụ thể, vận trình công việc trong thời gian vừa qua không được ổn lắm, tài lộc hao hụt nghiêm trọng. Tiền bạc liên tục tụt dốc vì có quá nhiều việc phải chi tiêu. Hạn Thái Tuế rình rập nên tiền bạc bị thất thoát, sức khỏe cũng ảnh hưởng ít nhiều vì quá lo nghĩ cho công việc.

Dẫu vậy, con giáp này vẫn không bỏ cuộc nên vì thế sắp tới đây họ sẽ nhận lại những gì xứng đáng với những nỗ lực mà mình đã bỏ ra. Tử vi dự đoán, qua đêm nay, tuổi Dậu gặp nhiều thuận lợi trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này cần phải nắm bắt các cơ hội trước mắt để đổi đời. Trong giai đoạn tới đây, tuổi Dậu nên mạnh dạn hơn trong chuyện làm ăn, cộng thêm sự giúp đỡ của quý nhân các dự án đầu tư kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ, tiền về liên tục giúp bản mệnh có được cuộc sống an nhàn hơn trước.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi đạt được rất nhiều thành tựu trên mọi phương diện trong thời gian cuối tuần. Đặc biệt, con giáp tuổi Mùi có thể đạt được mục tiêu của mình một cách mỹ mãn. Từ thời gian này, họ sẽ không mắc phải sai lầm nào trong công việc kinh doanh và sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo đúng 15 ngày tới (6/2 – 20/2) con giáp này có thể kiếm tiền nhanh hơn, sự nghiệp tiến triển tốt hơn. Thành công của người tuổi Mùi được hầu hết mọi người công nhận nên họ ngày càng có hậu thuẫn, nhận được sự ủng hộ, trợ giúp để sự nghiệp ngày càng suôn sẻ hơn. Trong tương lai, con giáp tuổi Mùi có thể thăng chức, tăng lương, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn, không gặp khó khăn gì.

Tuổi Thìn

Tử vi đúng 15 ngày tới (6/2 – 20/2), chủ yếu là vì chuyện hợp tác làm ăn của bạn tiến triển rất thuận lợi, thậm chí, bạn có thể khắc phục được những khó khăn trước đó và không phải lo lắng gì nhiều về lĩnh vực chi tiêu. Với những người tuổi Thìn đang làm kinh doanh buôn bán, chỉ cần bạn giữ được chữ tín thì sẽ khiến nhiều người cảm thấy tin tưởng, quyết định hợp tác lâu dài hoặc giới thiệu thêm những mối làm ăn mới. Người tuổi Thìn hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội để kiếm về khoản thu khả quan hơn nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương cũng có thể hưởng một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá cho những cố gắng trong công việc. Hãy coi đó là nguồn động viên, khích lệ để có thể tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Tất nhiên, trên con đường làm giàu, sẽ có lúc tuổi Thìn khó tránh khỏi những lúc phải bon chen, giành giật, song hãy chú ý cư xử hợp lý để không gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ, làm xấu đi hình ảnh của mình.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm