Đúng 12h30 trưa mai (29/10/2023), 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 28/10/2023 16:46

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông.

Tuổi Sửu

Công việc của người tuổi Sửu sẽ có nhiều biến chuyển tích cực. Con giáp này được Chính Quan hậu thuẫn với trong mối quan hệ hợp tác với đồng nghiệp hay khách hàng đều diễn ra thuận lợi, mang về nhiều kết quả vượt ngoài kỳ vọng. Đặc biệt, với những bạn đang kinh doanh sẽ có cơ hội mở rộng quy mô và thu về nhiều lợi nhuận.

Về chuyện tình cảm, con giáp may mắn này được cát tinh chiếu mệnh nên sẽ gặp được người như ý. Cả hai bạn nhìn thấy được nhiều ưu điểm của đối phương phù hợp với những gì mà mình kỳ vọng và nhanh chóng thu hút bởi nhau ngay trong lần đầu gặp mặt.

Đúng 12h30 trưa mai (29/10/2023), 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Ngọ

Con đường sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra suôn sẻ đủ đường. Sự quyết tâm cao độ và chăm chỉ giúp cho người tuổi này gặt hái được nhiều thành tựu đáng kể trong công việc. Song, bản mệnh cũng cần cân bằng tốt cảm xúc của mình để tránh chuyện riêng tư làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Bên cạnh khoản thu nhập từ công việc chính thì con giáp này thu về nhiều khoản thu khác từ công việc đầu tư, kinh doanh nhỏ lẻ. 

Ngoài ra, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng viên mãn, hạnh phúc. Tình cảm càng thêm thăng hoa mang đến cảm giác tuyệt vời cho người trong cuộc. Bên cạnh đó, người độc thân có nhiều cơ hội làm quen và gặp gỡ người khác giới. 

Đúng 12h30 trưa mai (29/10/2023), 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Mọi công việc của người tuổi Dậu sẽ diễn ra tương đối ổn định và suôn sẻ. Dường như là không có quá nhiều vấn đề rắc rối phát sinh trong ngày giữa tuần nên người tuổi này có thể an tâm làm việc trong ngày giữa tuần. Dự đoán con giáp này sẽ nhận được một khoản tiền bất ngờ “từ trên trời rơi xuống” như trúng số hay bốc thăm trúng thưởng. 

Vận trình tình cảm cũng sẽ trở nên vượng sắc. Những ai còn độc thân thì có cơ hội gặp được một nửa yêu thương cho mình. Những ai có người yêu thì muốn dành thời gian ở bên cạnh người ấy nhiều hơn. 

Đúng 12h30 trưa mai (29/10/2023), 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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