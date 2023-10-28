Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 29/10/2023, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 28/10/2023 10:48

3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch.

Tuổi Sửu

Công việc của người tuổi Sửu diễn ra tương đối ổn định. Có vẻ như mọi việc tiến triển tương đối tốt nên người tuổi này chỉ cần tập trung vào giải quyết các vấn đề còn tồn đọng. Nhiều cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt nên chỉ cần con giáp này nhạy bén nắm bắt thì có thể nâng cao nguồn tích lũy một cách rõ rệt. 

Về chuyện tình cảm, đào hoa vượng giúp cho các cặp đôi yêu nhau và người độc thân nhận nhiều tin vui liên quan đến chuyện tình duyên. Vì thế, bạn có thể an tâm bên cạnh một nửa yêu thương của mình. Hai bạn dành thời gian cuối tuần để cùng nhau đi chơi, cùng nhau trải qua những giây phút thoải mái.

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 29/10/2023, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Cục diện Tam Hợp giúp cho người tuổi Ngọ có thể gặt hái được nhiều thành công mới. Người tuổi này chỉ cần tập trung cho những nhiệm vụ quan trọng, tránh phí thời gian cho những việc nhỏ nhặt sẽ đạt được thành công như kỳ vọng. Bản mệnh và đối phương có nhiều lời mời cộng tác mới. Trong thời gian này, bạn có thể dành thời gian nghỉ ngơi để chờ đợi mọi việc sẽ chuyển biến tích cực vào năm mới.

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng sẽ diễn ra vui vẻ. Bạn và đối phương dành cho nhau một ngày cuối tuần trọn vẹn. Hai bạn có thể cùng nhau tham gia các hoạt động như làm gốm, vẽ tranh, bắn cung,... đều rất thú vị. Bạn và người ấy có thể giải quyết những hiểu lầm sau thời gian dài. Hai bạn cảm nhận tình cảm dành cho đối phương nhiều hơn nữa.

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 29/10/2023, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có những bước phát triển nhảy vọt trong sự nghiệp. Điều này không đến từ sự may mắn mà đó là sự nỗ lực trong thời gian dài của bản mệnh. Trong thời gian tới, bạn nên tập trung nâng cao năng lực bản thân hơn để tăng cơ hội tiến lên vị trí công việc mới. Người tuổi này đón nhận nhiều tin tức tích cực về tài chính. Các khoản thu từ công việc chính thức, những công việc làm thêm bên ngoài giúp bạn có thể đảm bảo chi tiêu trong thời gian này.

Vận trình tình duyên hài hòa. Con giáp này rất biết cách cân đối công việc và các mối quan hệ nên dù có bận rộn vẫn dành thời gian bên cạnh đối phương. Những bạn độc thân cần nỗ lực hơn nữa để theo đuổi hạnh phúc của chính mình.

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 29/10/2023, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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