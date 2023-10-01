Đúng 12h trưa ngày 2/10: 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, của cải vượng phát, làm đâu thắng đó, từ nay sung sướng như tiên

Tử vi ngày 2/10/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân có nhiều biệt tài ai cũng muốn sở hữu.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân đang vướng nhiều tài tiếng, cố gắng khắc phục sớm nhất.

Tài lộc: Tài chính dư sức mua những món đồ bạn yêu thích, nhưng đừng tiêu xài quá trớn.

Sức khỏe: Cảm nặng chưa hết, cố gắng duy trì thuốc thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh những người tuổi Mão hiền lành, sống tình cảm, luôn biết chia sẻ và thương người, nhờ vậy mà cuộc sống luôn gặp được nhiều quý nhân, có khó khăn trắc trở cũng đều vượt qua ngoạn mục. Trong số những con giáp, người tuổi Mão không tham vọng, họ biết hài lòng với bản thân, bên cạnh đó cũng không ngừng cố gắng nỗ lực để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống lên tầm cao mới.

Tử vi học có nói, tháng 10/2023, cuộc sống tuổi Mão sẽ có những bước tiến tích cực không ngờ. Từ sự nghiệp, tài vận đến những mối quan hệ trong cuộc sống cũng có nhiều khởi sắc, từ đây cũng xuất hiện cơ hội giúp tuổi Mão làm giàu trong thời gian tới.

Từ giai đoạn này đến ngày 2/10/2023, tuổi Mão sẽ khổ tận cam lai, sự nghiệp tình duyên phất lên như diều gặp gió. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh thì năm nay sẽ là thời cơ hoàng kim để phát triển sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 2/10/2023, tuổi Dậu có tiếng nói, có quyền lực, nói có người nghe theo. Những người đang đòi lại quyền lợi trong công việc thì sẽ sớm được như ý nguyện. Cứ khiêm tốn và cư xử hòa nhã thì muốn gì cũng được.

Tài chính cũng suôn sẻ, con giáp này cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc từ người nhà khi gặp khó khăn trong chuyện tiền bạc. Với khả năng tính toán tốt và ngày có được cát tinh hỗ trợ nên có thể giúp bản mệnh có được những tin vui về đường tài lộc.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Dậu đón nhận điềm lành. Những quan tâm của đối phương và sự thể hiện trách nhiệm, tình yêu của của bản mệnh khá hợp ý. Những ai có hỷ sự hay chuyện quan trọng trong ngày này sẽ thuận lợi.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.