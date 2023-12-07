Đúng 12h trưa mai, thứ Sáu (8/12/2023): 3 con giáp phúc sâu lộc đầy, thu vàng hốt bạc đầy nhà, đứng đầu giới đại gia

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , thứ Sáu ngày 8/12/2023, tuổi Mão gặp may mắn nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân để tìm ra cách tháo gỡ những vướng mắc trong công việc. Dưới sự chỉ dẫn này, bản mệnh sẽ vượt qua được khó khăn và hoàn thành công việc, đạt mục tiêu đã đề ra từ trước ó.

Vận trình tình cảm của tuổi Mão khởi sắc, đôi lứa xứng đôi. Bản mệnh và nửa kia có sự hài hòa về mặt tính cách và quan điểm sống nên luôn biết thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Về cơ bản con giáp này sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc, ấm áp và đầy ý nghĩa bên một nửa yêu thương của mình.

Đặc biệt, tuổi Mão cũng sẽ có cơ may đón tiền về túi. Người kinh doanh có một ngày phát tài, tiền bạc rủng rỉnh khi hàng hóa bán chạy. Không chỉ vậy, một vài khoản nợ khó đòi bất ngờ được trả lại nên bản mệnh càng có thêm kinh phí để tiến hành các dự định và kế hoạch mới.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đúng ngày 8/12, nhờ thần may mắn chiếu mệnh mà những người sinh dưới bản mệnh tuổi Sửu sẽ có bước đột phá lớn trong sự nghiệp. Sự kiên nhẫn và chăm chỉ của con giáp này sẽ được cấp trên, đồng nghiệp ghi nhận và mang đến cơ hội thăng chức hoặc tăng lương trong tích tắc.

Về lĩnh vực tài chính, người tuổi Sửu có thể đầu tư và quản lý tài chính hiệu quả và mang lại lợi nhuận dồi dào, giúp tài sản của họ dần dần tăng lên. Trong chuyện tình cảm, với những tuổi Sửu còn độc thân, họ sẽ gặp được một người cùng chí hướng, thấu hiểu và cùng nhau xây dựng tương lai.

Thời gian tới, người tuổi Sửu nên củng cố sự tự tin của mình và dũng cảm tiến về phía trước. Ngoài ra, họ cũng cần duy trì thái độ làm việc tốt, tinh thần trách nhiệm và không ngừng nâng cao khả năng của mình. Chỉ như vậy họ mới đạt được thành công lớn hơn trong sự nghiệp và tiền tài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày 8/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay giỏi lý luận, cố gắng dành thời gian quan trọng của bản thân cho người yêu.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc giỏi biện luận cho ý kiến của bản thân, luôn đặt nặng những vấn đề liên quan đến công việc.

Tình cảm: Tình cảm nếu không cố gắng vì nhau sẽ dễ xa cách, bản thân bạn biết dành thời gian cho đối phương.

Tài lộc: Giữ nguồn thu nhập ổn định, chi tiêu hằng ngày kiểm soát tốt.

Sức khoẻ: Ăn các món cay, dạ dày thường đau cần dùng đến thuốc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.