Đúng 12h trưa mai, thứ Hai (11/9/2023): 3 con giáp tài lộc khởi sắc, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn

Tử vi ngày 11/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay bạn được quyền lựa chọn công việc bản thân yêu thích, luôn có cách nhìn mới lạ.

Tình cảm: Người tình cũ cứ làm phiền bạn, bạn vẫn còn những nổi buồn riêng, chưa tâm sự được với ai.

Công việc: Người tuổi Thìn công việc đã chọn đúng ngành, được lựa chọn sự nghiệp bản thân yêu thích, mà không phải nghĩ tới ai khác.

Tài lộc: Tài lộc tốt lên từng ngày, cố gắng cải thiện ngay khi bạn đang có cơ hội vàng.

Sức khoẻ: Trong giờ làm đừng ngồi quá lâu, vận động nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 11/9/2023, tuổi Tỵ giữ được đầu óc minh mẫn và tỉnh táo, chính nhờ vậy công việc khó khăn cũng được giải quyết dễ dàng hơn. Thậm chí, bản mệnh tìm ra hướng đi mới cho chính mình.

Con giáp này được rất nhiều người yêu mến và để đáp lại điều đó, bản mệnh cũng nên cư xử nhiệt tình hơn với mọi người. Thỉnh thoảng hãy chủ động hỏi han mọi người, điều này sẽ có tác dụng lớn lao trong việc gắn kết các mối quan hệ.

Tiếc rằng tình cảm của bản mệnh với cha mẹ không được ổn định lắm trong ngày hôm nay. Có lẽ khoảng cách thế hệ khiến đôi bên vẫn chưa thực sự hiểu được suy nghĩ của đối phương. Đôi bên cần bình tĩnh trao đổi với nhau hơn.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý được biết đến với đầu óc linh hoạt. Họ sở hữu năng khiếu xuất sắc về nhiều mặt từ nhỏ. Người tuổi cũng có tâm hồn rất tinh tế, giỏi khám phá những điều mới mẻ. Con giáp này cũng không ngừng tìm kiếm những cơ hội cho riêng mình.

Họ luôn giữ tinh thần học tập suốt đời. Tuy vậy, đôi lúc, con giáp này tỏ ra khá bảo thủ, không chịu lắng nghe những ý kiến góp ý từ những người khác. Con giáp này cần bình tĩnh, suy xét về những thiếu sót, khuyết điểm của bản thân.

Trong ngày mới, thứ Hai ngày 11/9/2023, con giáp này được dự đoán sẽ ngày một thành công trong công việc. Người tuổi này làm công ăn lương có cơ hội thăng chức, tăng lương.

Trong khi đó, những người làm kinh doanh có thêm cơ hội đầu tư, hợp tác làm ăn với những bạn làm ăn uy tín. Được quý nhân phù trợ, người tuổi Tý làm đâu thắng đó, chẳng cần lo lắng về chuyện tiền bạc.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.