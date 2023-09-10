Sau giờ Sửu 3 khắc ngày mai, thứ Hai (11/9): 3 con giáp vô cùng đen đủi, chật vật vì tiền, khó khăn phải kiếm từng đồng

Tâm linh - Tử vi 10/09/2023 22:49

Đầu tuần quả là một ngày không may mắn với những con giáp sau khi liên tiếp gặp nhiều trục trặc trong cuộc sống.

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 11/9/2023, tuổi Hợi muốn mọi người nghe theo ý kiến của mình. Tuy nhiên, dù ý kiến của bản mệnh là đúng hay sai thì trước hết cần phải có cách diễn đạt khiến người nghe dễ chịu đã, nếu không, công việc sẽ mãi rơi vào bế tắc.

Việc kinh doanh cũng cần hết sức cẩn thận. Con giáp này cần giữ vững định hướng của mình, chớ nên nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu kẻo rơi vào cảnh tốn tiền hao của. Các phương pháp làm giàu quá nhanh đều không đáng tin cậy.

Tình cảm của tuổi Hợi đang phát triển một cách rất ổn định, vì thế, nếu gặp chuyện gì khó xử, bản mệnh cũng có thể tâm sự với nửa kia. Hẳn người ấy sẽ nghiêm túc lắng nghe và gợi ý cho bản mệnh một số cách giải quyết phù hợp.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Sau giờ Sửu 3 khắc ngày mai, thứ Hai (11/9): 3 con giáp vô cùng đen đủi, chật vật vì tiền, khó khăn phải kiếm từng đồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Bước sang ngày mới, người tuổi Mão sẽ phải đối mặt với nhiều thay đổi, điều này khiến bạn hoang mang không biết xoay chuyển tình huống như thế nào.

Tháng 9 bạn bị hao tiền tốn của, công việc lại không như ý làm bạn thực sự chênh vênh. Bạn còn tưởng dự án này là cơ hội thăng tiến nhưng không ngờ lại hỏng trong gang tấc vì người khác chen vào.

Đồng nghiệp mâu thuẫn, người bạn tri kỉ cũng hiểu lầm bạn vì chuyện này. Mất tiền, mất bạn làm cho tuổi Mão thực sự sa sút tinh thần, sức khỏe đi xuống.

Thứ Hai ngày 11/9/2023 này không hợp để đầu tư vốn làm ăn kinh doanh dù dưới bất cứ hình thức nào. Cứ đi làm rồi về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe đi nhé. Cố gắng chăm sóc bản thân mình thật nhiều, đừng để sai một li đi một dặm, mất việc mất tất cả.

Sau giờ Sửu 3 khắc ngày mai, thứ Hai (11/9): 3 con giáp vô cùng đen đủi, chật vật vì tiền, khó khăn phải kiếm từng đồng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày 11/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất mệt mỏi chuyện gia đình chưa thể giải quyết. 

Công việc: Người tuổi Tuất dù bận rộn với công việc, nhưng bạn luôn lắng nghe và chia sẻ cùng đồng nghiệp. 

Tình cảm: Dù làm gì bạn luôn dành cho đối phương sự ưu tiên đặc biệt. 

Tài lộc: Ổn định thu nhập, đừng tiêu tiền khi bạn chưa thực sự biết cách. 

Sức khoẻ: Kiểm tra huyết áp khi bạn có thể, thường xuyên kiểm tra sức khoẻ định kì. 

Sau giờ Sửu 3 khắc ngày mai, thứ Hai (11/9): 3 con giáp vô cùng đen đủi, chật vật vì tiền, khó khăn phải kiếm từng đồng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 6h30 sáng mai (11/9): 3 con giáp vận khí dồi dào, tài khoản chạm đỉnh, phú quý phát tài trong tích tắc

Đúng 6h30 sáng mai (11/9): 3 con giáp vận khí dồi dào, tài khoản chạm đỉnh, phú quý phát tài trong tích tắc

Đúng sáng sớm ngày 11/9, 3 con giáp sau cuộc sống có nhiều thay đổi, tài lộc thăng hoa, giàu có bất thình lình.

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