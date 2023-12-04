Đúng 12h trưa mai, thứ Ba (5/12/2023): 3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim rực rỡ, phất lên nhanh chóng, phát tài cực to, ngồi không hưởng phước lộc

Tử vi ngày 5/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ là người chính trực, trung thực.

Công việc: Người tuổi Ngọ trong công việc sử dụng tài năng lãnh đạo của bạn để đưa ra quyết định quan trọng.

Tài lộc: Chủ động chi tiêu và đảm bảo rằng bạn đang quản lý nguồn thu nhập một cách có trách nhiệm

Sức khoẻ: Ăn vừa đủ no, thực hiện các hoạt động thể dục đa dạng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tính cách lạc quan, tích cực, luôn nỗ lực vì tương lai tươi sáng. Tử vi nói rằng bước sang tháng 12/2023, tuổi Dậu tạm biệt các xui xẻo, đón nhận nhiều vận may, sự nghiệp phát triển rực rỡ. Con giáp này có thể đạt được thành tựu to lớn. Tuổi Dậu có những bước tiến mới trong sự nghiệp.

Dù ở lĩnh vực nào, bản mệnh cũng có thể đạt được thành quả nổi bật, được lãnh đạo ghi nhận. Vận may tài chính của người tuổi Dậu cũng tương đối tốt. Nếu biết nắm bắt cơ hội, bản mệnh có thể dư dả tiền của.

Đường tình duyên của người tuổi Dậu cũng khởi sắc. Vợ chồng có mối quan hệ hòa thuận. Người độc thân tăng cơ hội gặp gỡ, tìm hiểu đối tượng. Tuy nhiên, tuổi Dậu cần chú ý tới sức khỏe trong tháng, tránh làm việc quá sức.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 5/12/2023, tuổi Mùi có thể vướng phải mâu thuẫn với cấp trên. Con giáp này không nên dùng lời nói đao to búa lớn, khiến người nghe phản cảm. Điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến con đường thăng tiến của bản mệnh.

Ngoài ra, tuổi Mùi cũng khó có thể hòa hợp với đồng nghiệp vì cái tính cố chấp, chỉ thích làm theo ý của riêng mình. Nếu không hợp tác với mọi người, bản mệnh sẽ thấy công việc nào cũng khó khăn, gặp trở ngại cũng không ai giúp đỡ.

Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, tuổi Mùi nên chọn những hướng tốt để công việc thêm phần thuận lợi. Hướng tốt bao gồm hướng Tây Nam sẽ giúp bản mệnh gặp Hỷ thần và hướng Đông sẽ giúp bản mệnh gặp được Tài thần.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.