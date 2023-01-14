Người cầm tinh con khỉ, từ 12h trưa ngày 14/1, tài vận tăng vọt, vận may như trời giáng, giàu có chỉ trong một đêm, tài lộc chảy như dầu, tính tình cởi mở vui vẻ, làm việc gì cũng kiên trì, trời sinh phúc khí, gặp nhiều may mắn.

Người tuổi Thân được sao Tài lộc phù hộ, làm việc gì cũng suôn sẻ, xung quanh luôn có quý nhân dìu dắt, giúp đỡ, tiền bạc không thiếu, mọi việc suôn sẻ, cát tường, cuộc sống an khang thịnh vượng.

Tuổi Mùi

Theo tử vi từ 12h trưa ngày 14/1, tuổi Mùi sẽ có bước tiến mới mẻ, nhưng sự phát tài cần đợi đến cuối tuần thì mới có những bước tiến triển rõ rệt hơn cả. Mọi công lao của bạn đều được đền đáp xứng đáng thế nên, việc thoải mái sắm Tết là điều dĩ nhiên.

Những ai làm kinh danh cuối cùng cũng tìm được chỗ đứng của mình trên thị trường, lấy được lòng tin của khách hàng mà nguồn thu bắt đầu đổ dồn về túi. Khách hàng lạ ngày càng tự tìm kiếm đến cửa hàng bạn.

Với người làm công ăn lương, bạn cũng gặp được nhiều điều thuận lợi vào tuần này. Bạn được cấp trên ưu ái cầm tay chỉ việc nên tiến bộ vô cùng nhanh chóng. Bạn cũng sẽ được giao cho phụ trách những công việc nhằm khẳng định bản thân, tăng mức lương, thưởng.

Tuổi Sửu

Đầu tháng 1, có lúc tuổi Sửu đã nản lòng vì những khó khăn trong công việc nhưng nhờ được sự động viên tinh thần của đồng nghiệp đặc biệt là người cấp trên bạn vô cùng kính nể, bạn đã có được những thành quả tốt. Có lời động viên của sếp, tuổi Sửu gắng hết sức và đã đạt được những bước tiến đáng nể phục. Đến đồng nghiệp cũng phải khiếp đảm vì khả năng sáng tạo của bạn.

Nhân cơ hội này, tuổi Sửu đã biết nắm bắt cơ hội, tận dụng các mối quan hệ của mình để nhờ vả các mối làm ăn lớn. Không những vậy người làm kinh doanh khéo léo, gặt hái được nhiều thành công, biết đầu tư đúng chỗ, nhờ bạn bè hỗ trợ marketting nên đã có được số tiền khổng lồ. Từ 12h trưa ngày 14/1, tuổi Sửu giàu lên trông thấy khiến bao người bất ngờ.

Cứ theo đà mà tiến, tuổi Sửu giàu lại càng giàu, tết này ấm no, không còn phải lo kinh tế nữa rồi, tha hồ mà tiêu pha nhé.

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