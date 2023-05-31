Công việc của tuổi Hợi cực kỳ khởi sắc. Con giáp này có thể đặt niềm tin vào công việc mới, thi cử, chuyển công tác. Sắp tới bản mệnh sẽ được cấp trên đánh giá cao về thành tích cũng như công sức mà mình bỏ ra. Nhưng tuổi Hợi phải hết sức cẩn thận trong chuyện tiền bạc. Tuyệt đối không được cho người khác mượn xe, mượn tiền hay ở nhờ kẻo mất mát tiền bạc không có cách xử lý ra sao cho ổn thỏa.

Quan hệ xã giao hài hòa, tình cảm tốt đẹp. Con giáp này có cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người có thể nâng đỡ sự nghiệp cho mình. Bản mệnh cũng nhận được tin tức tích cực từ người thân ở xa nhắn về, đây là ngày cực hợp tuổi Hợi.

Kiếp Tài lâm mệnh khiến Thìn dễ gặp nhiều biến cố trong công việc, dễ vướng lùm xùm liên quan tới thị phi. Vận trình công việc của bạn đi xuống, bạn sẽ lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết và dễ bị người khác đổ oan, mình không sai nhưng cũng phải chịu trận. Tiền tài dễ có họa bất ngờ do lâm Tương Phá, có kẻ ném đá giấu tay. Dẫu có thể tích góp được chút tiền chút của nhưng rồi cũng tiêu hết nhanh, số không giữ được tiền lớn. Gia đình bạn sắp tới sẽ phải tiêu khá nhiều khoản cho sức khỏe và đám cỗ, cưới hỏi, nên quản lý chi tiêu chặt chẽ.

Tình duyên của con giáp này bất ổn, vợ chồng dễ cãi nhau vì những chuyện không đáng. hẫn, vạn sự được tiêu trừ, dù đối diện bất cứ chuyện gì cũng phải cố gắng nhịn, nếu cả 2 cùng nóng nảy là sẽ đi đến hậu quả khôn lường.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của tuổi Thân không tốt. Có ai đó cậy mình có chút chức quyền muốn đuổi việc hoặc đẩy bản mệnh đi làm những việc vốn không phải của bản mệnh. Nghỉ ngơi không yên, ngồi không con giáp này cũng dính đủ rắc rối mệt mỏi. Bù lại, người buôn bán kinh doanh phát tài, làm ăn thuận lợi, có thể tính đầu tư thêm vào các hạng mục khác để tiền bạc tiếp tục sinh sôi nảy nở. Hôm nay là ngày tốt cho việc khai trương, nhập hàng, đi buôn.

Vận trình tình duyên của tuổi Thân cũng khởi sắc, nếu tranh thủ được cơ hội này thì con giáp này có thể tìm được một nửa ưng ý. Bản mệnh có không ít cơ hội gặp gỡ người thân từ xa trở về, tình cảm cực kỳ nồng ấm.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm