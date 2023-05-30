PHÁT TÀI PHÁT LỘC: 3 con giáp có tài vận dồi dào, tiến thẳng đến thành công, làm ăn dễ dàng, đại cát đại lợi, thuận lợi từ tình duyên đến tiền bạc từ nay đến hết tháng 4/2023 âm lịch

Tuổi Ngọ phải đối mặt với cục diện Tý Ngọ Tương Xung nên có điềm tranh cãi bất hòa giữa bản mệnh với thành viên trong nhà. Vì không đồng nhất quan điểm trong một số vấn đề nên đôi bên có thể to tiếng với nhau, lời qua tiếng lại khiến không khí trong gia đình căng thẳng, ai nấy cũng đều khó chịu. Sự nóng nảy của bạn còn thể hiện ở nơi làm việc. Bạn sẵn sàng lớn tiếng bày tỏ quan điểm cá nhân khi có ai đó suy nghĩ trái ngược. Con giáp này có xu hướng áp đặt người khác nên gặp phải sự phản kháng từ đối phương là điều dễ hiểu.

Việc hợp tác làm ăn, kinh doanh trong ngày cũng khó mà trôi chảy. Điều khoản hai bên đưa ra không phù hợp với yêu cầu và mong muốn của bên kia nên khó mà đi tới thống nhất. Việc này làm ảnh hưởng khá lớn đến mối quan hệ làm ăn của đôi bên.

Hại Thái Tuế án ngữ, vận trình của tuổi Mùi sa sút khá rõ. Bạn dễ bị phân tâm bởi những chuyện đang diễn ra xung quanh, nhất là những câu chuyện phiếm của đồng nghiệp, điều này ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của bạn rất nhiều. Trước khi để cấp trên phàn nàn, bạn cần tập trung vào những vấn đề bản thân đang gặp phải và giải quyết nó trước đi đã. Còn được nhắc nhở hãy cẩn thận và kiểm tra một cách kĩ càng với những vấn đề liên quan đến tiền bạc hoặc tài chính để tránh thất thoát hoặc mất mát tiền bạc. Bạn không nên mạo hiểm trong những mối quan hệ không có sự tin tưởng vững chắc kẻo bị lừa gạt. Chỉ cần sai một li thôi là đi luôn một dặm rồi đấy.

Thổ - Thủy xung khắc, có vẻ mối quan hệ của bạn và người ấy không được suôn sẻ cho lắm. Cả hai thiếu sự đồng điệu trong tâm hông. Cách giải quyết tốt nhất là đừng cố áp đặt quan điểm của mình lên đối phương, hãy chờ thời gian cho mọi chuyện lắng xuống rồi sau đó tìm cách nói chuyện để giải quyết vấn đề sau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tất cả các phương diện của tuổi Thân đều rất suôn sẻ. Bản mệnh giải quyết mọi việc khá nhanh, ổn thỏa đâu ra đấy nên có dư thời gian để làm những điều mình thích và tận hưởng cuộc sống. Tài vận khá thuận lợi, nhiều cơ hội để kiếm về tiền bạc rủng rỉnh. Nếu bản mệnh nắm bắt tốt thì sẽ tăng cơ hội làm giàu. Tuy nhiên bản mệnh cũng nên cân đối chi tiêu sao cho hợp lý để tránh tình trạng kiếm được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu, chẳng tích lũy được đồng nào.

Vận trình tình duyên bình ổn, không có nhiều biến động xảy ra. Tuy nhiên tuổi Thân vẫn nên quan tâm tới nửa kia nhiều hơn. Bản mệnh đừng ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mà không màng tới cảm xúc của đối phương, tình cảm phải luôn được vun đắp thì mới bền vững, lâu dài.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm