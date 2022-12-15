Đúng 11h trưa mai (16/12/2022), Thần Tài ban phước, 3 con giáp may mắn vượng đường làm ăn, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc vượng phát, của ăn của để dồi dào

Tâm linh - Tử vi 15/12/2022 12:07

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 11h trưa mai (16/12/2022) có tới 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phước, sự nghiệp tài lộc cùng lúc có đủ, vận trình trải đầy may mắn, làm gì cũng hanh thông.

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu là những người thông minh và có năng lực, dù dấn thân vào ngành nghề gì, Dậu đều có thể tự mình làm tốt. Trong công việc hay cuộc sống người tuổi Dậu là người không ngại vất vả và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khác dù cho bản thân trước đó chỉ mới quen biết, nhờ vậy mà họ nhận được sự yêu mến từ mọi người. 

Tử vi dự đoán đúng 11h trưa mai (16/12/2022), con đường hậu vận của tuổi Dậu vô cùng vượng phát về tài lộc. Cụ thể trong công việc, người tuổi Dậu đón vận khí cát lành, thiên thời- địa lợi- nhân hoà. Vừa được cục diện Tương sinh ngũ hành hỗ trợ, lại thêm Tử Vi cát tinh soi đường chỉ lối, đương số cứ thế mà làm ăn thuận lợi, mưu sự lớn nhỏ đều dễ thành chứ không còn cảm giác quá trúc trắc, khó khăn cản trở như trước. 

Vận trình tình cảm của người tuổi Dậu thời gian này sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc và chìm đắm trong tình yêu đầy màu hồng. Người độc thân khiến người khác phải say đắm, mê mệt vì nụ cười của mình.

Đúng 11h trưa mai (16/12/2022), Thần Tài ban phước, 3 con giáp may mắn vượng đường làm ăn, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc vượng phát, của ăn của để dồi dào - Ảnh 1
Tử vi dự đoán đúng 11h trưa mai (16/12/2022), con đường hậu vận của tuổi Dậu vô cùng vượng phát về tài lộc. Cụ thể trong công việc, người tuổi Dậu đón vận khí cát lành, thiên thời- địa lợi- nhân hoà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 11h trưa mai (16/12/2022), vận trình cuả người tuổi Thân có nhiều sự đổi mới trong thời gian này. Cụ thể, công việc sẽ xuất hiện nhiều khó khăn, thậm chí có lúc rơi vào thế bế tắc. Có thể sẽ phải thay đổi vị trí công tác hoặc hướng kinh doanh mới, đi kèm theo đó chính là sự biến động, khó có thể duy trì được trạng thái ổn định.

Với người kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió. Dù là phát triển trên nền tảng cũ hay mở rộng kinh doanh cũng đều thu lợi nhuận cao. 

Chuyện tình cảm của Thân cũng thuận lợi không kém, người độc thân mở lòng mình và nhận được đón nhận tình cảm từ phía đối phương. Còn những ai đã yên bề gia thất, vợ chồng hạnh phúc viên mãn, cuộc sống đủ đẩy, tiền bạc không thiếu thốn. 

Đúng 11h trưa mai (16/12/2022), Thần Tài ban phước, 3 con giáp may mắn vượng đường làm ăn, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc vượng phát, của ăn của để dồi dào - Ảnh 2
Với người kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió. Dù là phát triển trên nền tảng cũ hay mở rộng kinh doanh cũng đều thu lợi nhuận cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mùi sẽ bước vào vận chuyển tốt lành có tên "Lộc mã đồng hương". Vận này giúp tuổi Mùi gặp may về mọi mặt, đặc biệt là về sự nghiệp. Cụ thể đúng 11h trưa mai (16/12/2022) con đường hậu vận của Mùi diễn viên thuận lợi, họ được sếp trọng dụng và giao phó cho những nhiệm vụ quan trọng nếu làm tốt Mùi chắc chắn sẽ được thăng quan tiến chức trong nay mai. 

Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Mùi còn có thêm một vài nguồn thu khác như công việc làm thêm, việc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu…

Đúng 11h trưa mai (16/12/2022), Thần Tài ban phước, 3 con giáp may mắn vượng đường làm ăn, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc vượng phát, của ăn của để dồi dào - Ảnh 3
Cụ thể đúng 11h trưa mai (16/12/2022) con đường hậu vận của Mùi diễn viên thuận lợi, họ được sếp trọng dụng và giao phó cho những nhiệm vụ quan trọng nếu làm tốt Mùi chắc chắn sẽ được thăng quan tiến chức trong nay mai - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Kể từ ngày 17/12/2022, Tài Vận Rực Rỡ, 3 con giáp may mắn ngập tràn, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tài lộc dồi dào, tiền về như nước, vận trình trải đầy vinh quang phú quý

Kể từ ngày 17/12/2022, Tài Vận Rực Rỡ, 3 con giáp may mắn ngập tràn, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tài lộc dồi dào, tiền về như nước, vận trình trải đầy vinh quang phú quý

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 17/12/2022 có tới 3 con giáp may mắn sở hữu tài vận rực rỡ trong thời gian tới đường công danh sự nghiệp xán lạn, may mắn đủ điều, tiền tiêu không hết.

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