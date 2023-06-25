Đúng 10 ngày tới, các con giáp này có bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy

Người tuổi Tỵ là con giáp nhanh nhẹn và khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Trong kinh doanh, họ đặc biệt nhạy bén và có thể đưa ra những quyết định phù hợp. Mặc dù gần đây, người tuổi Tỵ làm ăn không gặp thời. Tuy nhiên, con giáp này không vì thế mà nản lòng, nhụt chí.

Người tuổi Tỵ cũng có vận đào hoa vượng. Những ai muốn thoát khỏi cảnh độc thân, muốn có được tình yêu đích thực thì nên tìm kiếm cơ hội để thể hiện bản thân và cho người khác biết bạn là người như thế nào.

Họ được sao may mắn Hồng Tử và Kim Tinh chiếu mệnh, thoát khỏi vận xui, gặp nhiều điều may trong công việc. Người tuổi này dễ nhận được thêm dự án, công việc giúp kiếm thêm thu nhập. Trong khi người làm kinh doanh sẽ chốt được nhiều hợp đồng, nhận khoản tiền hoa hồng hậu hĩnh.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ phải trải qua nhiều khó khăn trong công việc 10 ngày tới, nhưng nếu bạn giữ vững được định hướng, kiên trì và cố gắng thì chẳng thách thức nào là không thể vượt qua. Thậm chí, bạn còn có cách biến thách thức thành cơ hội bứt phá.

Chuyện làm ăn có dấu hiệu phất lên ngay vào đầu tuần khi Chính Tài và Thực Thần chiếu mệnh. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên việc làm ăn tiến hành tuần tự, thu về khoản lời lãi đều đều. Bạn có thể xem xét mở rộng quy mô kinh doanh của mình.

Tuy nhiên, sao Thiên Cẩu chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Hãy tìm cách để cân bằng cuộc sống và sự nghiệp của mình, không nên lơ là những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể kẻo bạn sẽ phải hối hận đấy.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Hợi rất dễ gần, hết lòng đối xử chân thành với người khác.

Họ không bao giờ nề hà bất kỳ khó khăn, vất vả nào, luôn nỗ lực phấn đấu trong công việc. Vì thế, sự nghiệp của con giáp này sẽ không tệ, cuộc sống ngày càng khấm khá.

10 ngày tới, xung quanh con giáp tuổi Hợi ngày càng có nhiều quý nhân phù trợ. Họ được hỗ trợ nhiều hơn, có thêm cơ hội tốt để nhanh chóng đạt được những mục tiêu tham vọng trong sự nghiệp và cuộc sống.

Đối với người tuổi Hợi, họ không thể ngừng tiến bộ, việc kiếm tiền cũng ngày càng thuận tay, tích lũy thêm nhiều của cải.

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