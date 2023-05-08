Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp này ít đổ mồ hôi, kiếm nhiều tiền, nhiều niềm vui, cuộc sống sung sướng, hanh thông vô cùng

Tuần này, người tuổi Mùi không phải gồng mình cố gắng nữa vì bên cạnh bạn cát tinh trợ giúp rất nhiều. Công việc của bạn tiến triển suôn sẻ như ý, người xin việc sớm có kết quả, người thi cử cũng đạt thành quả cao. Nếu muốn tăng mức đãi ngộ thì bạn có thể tranh thủ trao đổi với cấp trên ngay trong tuần này. Thành tích bạn gặt hái được chính là bằng chứng thuyết phục nhất.

Tài lộc của con giáp may mắn tuần này cũng đầy triển vọng, nhiều cơ hội kiếm tiền đến với người làm kinh doanh. Nếu chịu khó chắt lọc những ý kiến đóng góp xung quanh, bạn sẽ có bước tiến mới trong lĩnh vực tài loọc

Những khúc mắc trong chuyện tình cảm cũng được hóa giải. Các cặp đôi có thời gian nhiều hơn dành cho gia đình, các thành viên ngày càng hiểu và thông cảm cho nhau.

Tuổi Dậu

Dậu tính hay thương người, sống tốt bụng, hòa đồng, nhân ái và hay giúp đỡ người khác. Con giáp này sống tự do, không thích bó buộc và cũng là người giàu ý chí vươn lên trong cuộc sống. Người tuổi này có nhiều bạn bè, được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng.

Tử vi tuần mới cho biết, với sự hỗ trợ của quý nhân, chuyện công việc của con giáp may mắn này sẽ có nhiều suôn sẻ. Dậu từ đây cũng nhận về sự coi trọng của những người xung quanh. Sự nghiệp phát triển kéo theo tài vận hanh thông, Dậu có được cuộc sống giàu sang phú quý, thoải mái chi tiêu.

Các mối quan hệ xã hội của Dậu cũng phát triển lớn mạnh. Con giáp may mắn quen biết nhiều nhân vật lớn, sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn. Vận trình đang lên, con giáp làm gì cũng dễ dàng, thuận lợi.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân nhanh nhẹn, tốt bụng, trung thực và đáng tin cậy. Con giáp này sinh ra cũng được trời ban phúc khí, dễ gặp được người tốt. Họ sẽ được giúp đỡ trong cuộc sống cũng như sự nghiệp.

Người tuổi Thân sống ngay thẳng, không vì tiền bạc mà bất chấp tất cả. Họ cũng rất tự lập, muốn tự mình làm mọi việc chứ không muốn nhờ vả bất cứ ai.

Trong suốt mùa hè, con giáp tuổi Thân nhận nhiều cơ may trong công sống cũng như sự nghiệp. Tài lộc của họ tăng cao hơn trước, của cải trong nhà cũng đủ đầy, dư dả hơn. Người tuổi này được cấp trên trao cho cơ hội học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng.

Một số người làm kinh doanh cũng phải chuẩn bị cho chuyến đi xa để tìm nguồn hàng cũng như ký hợp đồng. Con giáp này làm công ăn lương thì công việc nhiều và đều hơn trước, có cơ hội tăng ca nên thu nhập cũng tăng lên.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.